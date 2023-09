Două din echipele solide ale Superligii, FC Hermannstadt și FC Voluntari se înfruntă duminică, de la ora 17.00, la Sibiu, în meci contând pentru etapa a noua a Superligii.

Cu un meci mai puțin disputat, sibienii sunt pe locul 8, cu nouă puncte, cu doar unul mai puțin decât ilfovenii, care se situează pe 7. Ilfovenii nu au învins în cele opt jocuri în care au venit în trecut la Sibiu și mai mult, au pierdut ultimele trei jocuri. Echipa lui Măldărășanu nu a învins în ultimele patru runde de Superliga, în care a bifat trei remize și o înfrângere. Nici ilfovenii lui Ilie Poenaru nu traversează o formă bună, după ce a scos numai un punct în patru etape. În runda trecută, Voluntariul a cedat clar, 1-4, acasă cu CFR Cluj.

Verifică aici cotele Superbet pentru meciurile din SuperLiga!

Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu își dorește un succes care să urce echipa sa pe un loc de play-off. ”Vreau să cred că suntem pregătiți pentru acest joc, vor fi cinci meciuri în două săptămâni, dar ne interesează jocul de duminică. Jucăm cu Voluntari, o echipă bună, cu jucători care pot face diferența, au avut un start bun de campionat, însă, în ultimele patru etape au și ei probleme din punct de vedere al punctelor. Și noi puteam obține mai multe puncte, dar cam în toate jocurile am făcut greșeli, uneori am făcut erori și totuși am câștigat, dar alteori s-a văzut pe tabelă și astfel am rămas mai jos în clasament decât ne-am fi dorit. Abordăm meciul pozitiv, fără teamă, cu încredere și cu dorință mare de a câștiga, avem mare nevoie de trei puncte pentru a urca în clasament” a declarat Marius Măldărășanu.

”Murgia și Ciubotariu mai au nevoie de timp”

Deși fanii vor să îi vadă cât mai curând pe teren pe Murgia și Ciubotaru, Măldărășanu spune că cei doi jucători mai au nevoie de ceva timp, în timp ce Ad. Petre nu a convins deocamdată. ”Sunt zi de zi cu echipa, noi ne bazăm pe omogenitate, lui Murgia și lui Kevin le mai trebuie timp pentru a se adapta stilului și sistemului nostru de joc. Când va fi nevoie, îi vom arunca în luptă. Petre este apt, dar are concurență pe post, avem doi atacanți foarte buni. El suferă în continuare după acel parcurs în Grecia, nu e ușor să revii după șase luni, dar este nevoie de motivație, trebuie să o ai ca jucător. Probabil va veni momentul când îi vine iar rândul și va trebui să fie pregătit 100%” a anunțat Măldărășanu.

Descoperă cea mai bună ofertă de pariuri la Superbet!

Biletele, disponibile și la casa de la Stadionul Municipal

FC Hermannstadt a scos la vânzare biletele pentru meciul cu Voluntari și la casele de bilete de la Stadionul Municipal. Acesta se pot achiziționa sâmbătă până la ora 18.00 și duminică în intervalul orar 12.00-16.45. Tichetele de acces sunt în continuare disponibile și pe siteul Bilete.ro, acolo unde luni se reia și vânzarea biletelor pentru derby-ul cu liderul FCSB. „Ne dorim mereu să avem suporteri mulți și puțin mai gălăgioși, care să pună presiune pe adversar. Fanii trebuie să fie alături de noi, indiferent de joc și situație, băieții au nevoie de încredere. Asta ne-a lipsit în multe meciuri și sezonul trecut și merg în continuare pe aceeași linie. Dacă am avea încredere și personalitate mai mare, am câștiga mai ușor decât am făcut-o în ultimele meciuri” a anunțat tehnicianul lui FC Hermannstadt.