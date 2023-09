Stadionul ”8 Mai” a fost arhiplin pentru jocul Mediaș – Tg. Mureș, contând pentru etapa a patra din Seria 9 a Ligii 3. Jucătorii lui Mihai Ianc au ieșit cu un mesaj clar pentru autorități, prin care și-au manifestat dorința să joace pe Stadionul Gaz Metan.

Deși gazdele au avut ocazii, la pauză, Tg. Mureș a condus cu 1-0. Echipa lui Mihai Ianc a întors rezultatul în repriza secundă, după două reușite ale căpitanului Cristi Avram din minutele 65 (penalty) și 82. Astfel, noua echipă a Mediașului s-a impus cu 2-1, al doilea succes consecutiv în Liga 3.

”Am meritat victoria, deși ea s-a conturat destul de greu. Am avut multe ocazii și în prima repriză, noi am ratat, ei ne-au taxat. La început ne-au surprins puțin cu așezarea lor, au avut două vârfuri care până acum îi folosiseră în benzi. Apoi, am urcat liniile, am controlat jocul și a doua repriză am forțat, meciul are 90 de minute. Am simțit după minutul 25 că avem controlul, dacă muncești, fotbalul te răsplătește” a spus antrenorul Mihai Ianc.

Căpitanul gazdelor, Cristi Avram a fost, fără îndoială, jucătorul meciului de pe Stadionul 8 Mai. ”Fanii au fost mulțumiți, am câștigat. Mă bucur că am marcat din nou și am ajutat echipa. La pauză, Mister ne-a încurajat că putem câștiga și așa a fost. Am fost agresivi în apărare și în atac am urcat liniile. Contează pentru mine să marchez, dar cel mai important e să câștige echipa” a spus Avram.

După patru etape, Mediașul este pe locul 6 în serie, cu 7 puncte. La finalul sezonului regular, primele patru clasate merg în play-off.