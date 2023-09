Portarul originar din Avrig, Cătălin Căbuz (27 ani) a dat siguranță defensivei echipei FC Hermannstadt în victoria de duminică, de pe Stadionul Municipal, 3-1 cu FC Voluntari.

Cătălin Căbuz (27 ani) a contribuit din plin la succesul lui FC Hermannstadt, în disputa de pe noua arenă din Parcul Arinilor, 3-1 cu FC Voluntari, în etapa a noua a Superligii.

”Am început un pic mai greu meciul, ne-au dat și gol, dar după pauză am reușit să reglăm anumite lucruri, am revenit și cred că am făcut un meci foarte bun, mai ales a doua repriză, dovadă și scorul de pe tabelă. Este o victorie foarte importantă pentru noi, știam că avem mare nevoie de puncte. La fiecare meci trebuie să intrăm pe teren să dăm totul, să câștigăm fiecare meci. Echipa este capabilă de o performanță mai bună decât sezonul trecut, cred că și campionatul precedent echipa avea șanse mari să prindă play-off-ul, dacă nu era depunctată” a spus portarul lui FC Hermannstadt.

”Am revenit unde sunt iubit”

Căbuz a venit sub formă de împrumut pentru un an, după ce Sibiul l-a vândut pe Letica. Jucătorul a mai evoluat la FC Hermannstadt în perioada 2017-2019, când a ajuns cu echipa care evolua în Liga 2 până în finala cupei. ”S-au schimbat multe de când am mai jucat aici, nu era nici stadionul, acum este altceva. Atunci erau diverse probleme, dar acum clubul este foarte bine din toate punctele de vedere. Mă bucur foarte mult că am revenit unde sunt iubit și sper să îmi fac treaba cât mai bine în continuare” a mai declarat Căbuz.

Portarul a început cariera la Voința Sibiu și a mai jucat la Academia Hagi, FC Cisnădie, CSM Rm. Vâlcea, FC Hermannstadt, Viitorul Constanța și Chindia Târgoviște.

