Primăria Municipiului Mediaș se alătură și în acest an, în calitate de partener, evenimentului național „Let’s Do It, România“, organizat în data de 16 septembrie 2023. Misiunea proiectului constă în mobilizarea întregii comunități pentru curățarea arealelor naturale din jurul localităților României.

În municipiul Mediaș, activitatea de anul acesta va începe sâmbătă, 16 septembrie, la ora 9:00, cu plecarea din Piața Corneliu Coposu nr. 3 și va consta într-o amplă acțiune de curățenie și toaletare a zonelor verzi și de agrement ale orașului, în scopul menținerii unui mediu înconjurător cât mai curat.

Pentru ca acțiunea să aibă un impact ridicat în mijlocul comunității noastre, sunt așteptați cât mai mulți medieșeni să se alăture acestui demers și să participe, în calitate de voluntari, la acest proiect. Înscrierile celor interesați se pot face în ziua activității – sâmbătă, 16 septembrie, în Piața Corneliu Coposu.

Anul acesta, la nivel internațional s-au alăturat evenimentului 191 de țări, fiind așteptate să ia parte peste 15 milioane de persoane.

Ai aflat că