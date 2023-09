Pe 20 septembrie, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va semna contractul pentru proiectarea și execuția Lotului 4 al Autostrăzii Sibiu-Făgăraș, cu compania turcă Makyol. Lotul 4 are o lungime de 16 kilometri și va fi finalizat în patru ani.

Makyol a câștigat licitația pentru Lotul 4 în mai 2023, cu o ofertă de 1,1 miliarde lei. Contractul a fost contestat de compania austriacă Strabag, dar contestația a fost respinsă de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).

Semnarea contractului pentru Lotul 4 este un pas important în finalizarea Autostrăzii Sibiu-Făgăraș, care va avea o lungime de 68 de kilometri.

„Astăzi (n.r. vineri, 5 mai), după finalizarea procesului de evaluare a ofertelor, am desemnat câștigătorul contractului pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 al autostrăzii Sibiu – Făgăraș (16,26 km), inclusiv drumul de legătură cu DN1 (5,6 km). ASOCIEREA MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. – YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI A.S. trebuie să finalizeze proiectarea în 12 luni, iar lucrările de construcție în 36 de luni.Finanțarea contractului în valoare de 1,19 miliarde lei fara TVA va fi asigurată prin Programul Transport 2021-2027. Dacă rezultatul procedurii nu va fi contestat vom putea semna contractul după expirarea perioadei legale de depunere a acestora”, au transmis reprezentanții Makyol, relatează Economedia.

Autostrada Sibiu – Făgăraș are 68 kilometri (cu 5 km drum de legătură Lot 4), cuprinde 4 loturi, iar durata este de 48 de luni din care primele 12 pentru proiectare și 36 de luni pentru șantier.

Tronsonul 1 Sibiu (Boița) – Avrig – Mârșa, lungime 14 kilometri și valoare estimată între 2 și 2,4 miliarde lei.

Tronsonul 2: Avrig – Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1), în lungime de 19,92 km și cu o valoare estimată între 1,7 și 2 miliarde lei.

Tronsonul 3: Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ 105B), în lungime de 17,61 km și cu o valoare estimată de 1,836 miliarde lei și 2,1 miliarde lei.

Tronsonul 4: Sâmbăta de Sus (DJ 105B) – Municipiul Făgăraș (cu o lungime de 16,26 km) și Drum de legătură cu DN1 (cu o lungime de 5,65 km), cu o valoare totală estimată 1,1 și 1,37 miliarde lei.

