Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a participat la sfârșitul săptămânii trecute la evenimentele organizate la Sibiu și Avrig pentru a omagia personalitatea lui Gheorghe Lazăr, precum și la deschiderea Festivalului Internațional de Artă Contemporană de la Sibiu și la Concertul Manifest organizat de Asociației Culturale PLAY în cadrul proiectului „Pune mâna pe chitară”.

”Sunt de aproape 20 de ani în serviciul public pentru comunitatea sibiană și am văzut acest oraș crescând și modernizând-se de la an la an. Pentru mine este evident că Sibiul este o comunitate conectată la cultură. Aceste evenimente, care în timp mi se pare că sunt din ce în ce mai bune, au adus incluziune, gust, turiști, adeziune de grup, prosperitate economică și au creat o punte între generații. De asemenea, cultura stimulează creativitatea și aprecierea artelor. Oamenii sunt expuși unor forme noi de expresie artistică și își pot rafina gusturile. Copiii, în special, pot fi inspirați în dezvoltarea propriilor talente, dar descoperă și o cu totul altă lume.La nivel economic, evenimentele culturale atrag turiști și contribuie la dezvoltarea unei comunități dinamice, ce se bucură de o bună reputație”, a apreciat Raluca Turcan.

”Îi îndemn pe sibieni și pe toți cei care se vor afla în oraș în perioada Festivalului Internațional de Artă Contemporană să profite de tot ceea ce are de oferit acest eveniment”

La Muzeul Național Brukenthal, ministrul Culturii a participat la cel mai mare eveniment cultural – diplomatic din România – Festivalul Internațional de Artă Contemporană, organizat de Muzeul Național Brukenthal împreună cu Asociația Brukenthal von Studio, cu sprijinul Ministerului Culturii și sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe.

”Timp de două săptămâni, la Sibiu se reunesc 150 de artiști din 22 de țări de pe 5 continente, cu sprijinul a 50 de instituții partenere: ambasade, universități, muzee, dar și companii private. Vor fi evenimente organizate în cadrul SCAF la Palatul Brukenthal, Casa Albastră, Muzeul de Artă Contemporană, Turnul Sfatului, Centrul Cultural Habitus, astfel încât, odată cu expozițiile prezentate, vizitatorul parcurge un itinerar cultural al orașului care este integrat acestor experiențe. Îi îndemn pe sibieni și pe toți cei care se vor afla în oraș în perioada Festivalului Internațional de Artă Contemporană să profite de tot ceea ce are de oferit acest eveniment”, a mai spus Raluca Turcan.

”Muzica face punte între minte și suflet”

Ministrul Culturii a participat, alături de sibieni, la Concertul Manifest organizat de Asociația Culturală PLAY în cadrul proiectului „Pune mâna pe chitară”.

”Și din postura de ministru al Culturii, mi-am dorit să susțin proiectul „Pune mâna pe chitară”, pentru că acest instrument are puterea de a ne aduce împreună peste barierele de generație. Cred că șansa tinerilor de a studia și de a împărtăși pasiunea pentru muzică alături de mentori și profesioniști reputați este o experiență deosebită în această etapă a vieții”, a spus Raluca Turcan.

Ministrul a subliniat că asocierea dintre bucuria muzicii și programele educaționale colaborative reprezintă un pilon esențial pentru dezvoltarea culturală și artistică a comunității.

„Accesul la educație și accesul la cultură sunt și obiective ale României de acum”

La Sibiu, ministrul Culturii a participat la ceremonia de comemorare care a marcat 200 de ani de la moartea lui Gheorghe Lazăr, eveniment integrat proiectului European „Zilele Europene ale Patrimoniului” tocmai pentru a invoca legătura puternică dintre personalitatea lui Gheorghe Lazăr și patrimoniul cultural românesc și european.

La Avrig, orașul natal al lui Gheorghe Lazăr, personalități locale din Sibiu și Avrig și reprezentanți ai autorităților locale, alături de ministrul Culturii, au omagiat personalitatea fondatorului primei școli în limba română.

”Am adus un omagiu celui care a transformat școala într-o oportunitate pentru cei mai mulți dintre copii, unii „de tot neștiutori” cum se spunea în vremea aceea, amintindu-ne semnificația profundă a eforturilor sale: accesul la educație înseamnă progres și o societate mai așezată și mai sănătoasă, aceasta este lecția pe care ne-o transmite, peste veacuri, demersul lui Gheorghe Lazăr. Accesul la educație și accesul la cultură sunt și obiective ale României de acum. Le mulțumesc autorităților locale sibiene, doamnei primar Astrid Fodor, domnului primar Adrian David, al orașului Avrig, si domnului Alexandru Chituță, director al Muzeului Național Brukenthal, pentru inițiativa de a găzdui această ceremonie de comemorare a uneia dintre cele mai semnificative personalități ale României, Gheorghe Lazăr, care ne inspiră și astăzi prin viziune și perseverență”, a transmis ministrul Raluca Turcan.

