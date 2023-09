Președintele clubului FC Hermannstadt, Dani Coman este optimist înainte de duelul de joi seară, de pe Municipal, cu liderul FCSB.

Președintele sibienilor a transmis că se așteaptă la o victorie în fața celor de la FCSB, iar principala armă a echipei va fi stadionul arhiplin.

”Așteptăm meciul de joi, suntem încrezători, va fi stadionul plin. Am înțeles situația FCSB-ului la momentul respectiv, e normal să încercăm să ajutăm echipele care joacă în Europa. Dar, când jucăm, ne dorim să câștigăm. Mă bazez pe forța grupului, pe entuziasmul care se va crea, stadionul va fi arhiplin, iar noi care am jucat fotbal știm ce înseamnă să joci cu stadionul plin” a anunțat Dani Coman la emisiunea Liga DigiSport.

Conducătorul clubului sibian consideră că FCSB este echipa momentului în Superliga, dar are mare încredere în jucători și staff-ul tehnic al FC Hermannstadt. ”Cred că FCSB practică cel mai frumos fotbal și datorită jocului și datorită rezultatelor. Ne așteaptă un meci foarte greu, ambele echipe pot câștiga. Am încredere în jucători, am încredere în Măldă ”, a declarat Dani Coman.

Partida restanță din etapa a cincea, FC Hermannstadt – FCSB se va disputa joi, de la ora 20.00, pe Stadionul Municipal din Sibiu.