În prezența premierului României, Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a semnat, astăzi, contractul de execuție pentru tronsonul IV al Autostrăzii A13 Sibiu – Făgăraș: Sâmbăta de Sus (DJ 105B) – Municipiul Făgăraș (16,26 km) și drum de legătură cu DN1 (5,6 km).

Durata contractului este de 48 de luni (12 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție). Valoarea estimată a acestuia este de 1.163.869.292 de lei, fără TVA, sursa de finanțare fiind fonduri europene nerambursabile.

Pentru Tronsonul 1 Boița (Autostrada Sibiu – Pitești) – Avrig – Mârșa (DJ105G) (14,25 km) și Tronsonul 2 Avrig – Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1) (19,92 km), cele 5, respectiv 6 oferte depuse sunt în evaluare. Pentru Tronsonul 3 Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ 105B) (17,61 km), contractul, cu valoare estimată de 1,77 miliarde de lei, fără TVA, a fost semnat în 16.08.2023. Durata acestui contract este de 48 de luni (12 luni proiectare, 36 de luni execuție).

Tot astăzi s-au semnat contractele pentru Lotul 1 – A0 Nord, în valoare de 815 milioane de lei, fără TVA, și Secțiunea Leghin – Târgu Neamț (29,9 km) a Autostrăzii A8, în valoare de 1,56 miliarde de lei, fără TVA (finanțare prin PNRR).

Am avut onoarea să fiu invitatul premierului Marcel Ciolacu și al ministrului Sorin Grindeanu la semnarea contractului care vizează direct județul Sibiu și la conferința de presă care a urmat datorită faptului că, periodic, am avut întâlniri cu ministrul și cu reprezentanți ai CNAIR în care am explicat necesitatea realizării atât a Autostrăzii Sibiu – Pitești, cât și a Autostrăzii Sibiu – Făgăraș.

Să nu uite sibienii că inclusiv pentru primul tronson al Autostrăzii Sibiu – Pitești, și anume Sibiu – Boița, a fost obținută finanțarea și au început lucrările în timpul ministrului PSD Răzvan Cuc, tronsonul fiind finalizat în mandatul ministrului Sorin Grindeanu.

Ministrul Sorin Grindeanu a declarat că s-a ajuns la 1.000 de kilometri de autostradă și drum expres, de la Revoluție încoace. Extrem de puțin! Totuși, ministrul a făcut precizarea că a obținut finanțare pe fonduri europene nerambursabile și a semnat deja contracte pentru executarea a 750 km de autostradă și drum expres, din care, până la sfârșitul anului 2024, trebuie să se finalizeze 250 km de autostradă.

Îl felicit pe premierul Marcel Ciolacu pentru implicarea și sprijinul pe care îl acordă acestui sector esențial în economia României și îi doresc succes lui Sorin Grindeanu, care a atras fonduri europene și a semnat contracte într-un an de zile echivalent cu ce au făcut predecesorii lui timp de 6 ani.

PSD s-a remarcat întotdeauna prin oameni competenți, care au știut să managerieze și au dus proiectele la bun sfârșit.

Ai aflat că