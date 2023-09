Managerul sportiv al clubului FC Hermannstadt, Radu Neguț este convins că la meciul de joi (ora 20.00), de pe Municipal, cu FCSB, fanii prezenți pe noua arenă vor susține echipa lui Marius Măldărășanu.

Radu Neguț spune că Sibiul va înfrunta joi cea mai bună echipă din Superligă la acest moment. În scurt timp, echipa lui Măldărășanu va juca acasă cu FCSB, Rapid și Dinamo, iar managerul Neguț își dorește ca stadionul să fie arhiplin la fiecare joc. ”Jucăm cu cea mai bună echipă din campionat în acest moment, cu siguranță vor fi mulți oameni care vin să vadă și FCSB, sau poate sunt care vin să vadă doar FCSB-ul, dar sunt convins că o mare parte dintre oamenii prezenți joi pe stadion ne vor susține pe noi. Poate sunt eu prea optimist, dar sunt convins de acest lucru. Este ceva normal ca oamenii să vrea să vadă o echipă mare ca FCSB, cu istorie, nu ne deranjează asta. Ne bucurăm că avem posibilitatea ca într-un interval relativ scurt de timp să jucăm aici cu FCSB, Rapid și Dinamo, cei trei granzi ai Capitalei. Ne bucurăm de acest lucru și ne dorim ca în timp să creăm un brand care să ajungă cât mai aproape de nivelul lor. Acest lucru necesită timp, suntem conștienți de asta, noi avem răbdare, rugăm fanii noștri să aibă și ei răbdare cu noi, ne dorim să facem pași calculați, așa cum trebuie făcuți și să ne creăm o identitate, să devenim o parte importantă din viața socială a Sibiului” a spus managerul sportiv Radu Neguț.

”Meritam câteva puncte în plus”

Oficialul clubului sibian crede că echipa putea obține mai multe puncte în startul acestui sezon. ”Cred că suntem bine, dar puteam avea mai multe puncte. Îmi vin în cap două meciuri în care meritam mai mult, meciul din prima etapă cu Farul, când am pierdut dar am avut o grămadă de ocazii și meciul de la Botoșani, când am jucat cu un om în plus, am condus și am făcut două goluri cadou. Probabil și că U Cluj puteam pierde partida, am egalat în final, dacă le punem în balanță, cred că meritam câteva puncte în plus” analizat Radu Neguț.

”Să devenim un brand important în fotbalul românesc”

Fostul atacant anunță că FC Hermannstadt va continua acțiunile de interacțiune cu fanii echipei, care au ca țel atragerea fanilor la Stadionul Municipal. Clubul își propune să se dezvolte pe toate planurile, pentru a crea un brand cunoscut în fotbalul autohton.

”Ne dorim să urmeze lucruri bune, prin tot ceea ce facem, să ne creăm o identitate și să devenim un brand cât mai important în fotbalul românesc și în viața socială a Sibiului. Această echipă este a Sibiului, din cauza faptului că în trecut cluburile care au reprezentat Sibiul de la desființarea Interului încoace nu au avut continuitate, există o anumită reticență din partea publicului sibian și asta e de înțeles. Cu fiecare meci, acțiune sau sezon care trece, asta ne dorim, să atragem sibienii alături de noi. Vom începe să avem și un alt gen de acțiuni, încep școlile și mergem cu jucătorii noștri să interacționeze cu elevii, astfel încât să ne atragem cât mai mulți susținători. Dezvoltăm Academia de copii și juniori, am adus oameni competenți, s-a vorbit despre ei, ne dorim pe toate planurile să ne dezvoltăm. Ne bucurăm că Primăria va finaliza baza de lângă Stadionul Obor, este o mare realizare, vom avea încă un loc unde să ne desfășurăm activitatea, atât noi cât și echipele de juniori” a mai anunțat Radu Neguț.

Ai aflat că