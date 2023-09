Odată cu începerea anului școlar, părinții au început să se orienteze către cei mai potriviți meditatori pentru copiii lor. Profesori, dar și studenți și proaspeți absolvenți oferă astfel de servicii, rămânând la alegerea părinților pe cine aleg.

La Sibiu, meditațiile rămân la mare căutare fie că vorbim de matematică, română sau engleză. Zeci de anunțuri se găsesc în mediul online cu persoane care oferă meditații, începând de la studenți până la profesori cu ani de experiență în spate. Prețurile au crescut în ultimii ani odată cu inflația, însă studenții vin cu oferte mai accesibile.

Bogdan Tarcea este absolvent al Facultății de Matematică-Informatică din cadrul ULBS, iar din luna august și-a arătat disponibilitatea pentru a oferi meditații elevilor. Acesta spune că cererea a crescut semnificativ de la începutul anului școlar, când a fost contactat de mai mulți părinți. Tânărul face meditații la matematică cu copiii și îi poate pregăti pentru Evaluarea Națională. Pe viitor, Bogdan vrea să devină profesor cu „normă întreagă”.

„Părinții își doresc ca elevii să aibă rezultate bune la școală. Eu am publicat anunțul din august, dar din luna septembrie cererea a crescut. Am întrebat câțiva părinți de ce m-au ales pe mine și au spus că pentru mentalitate deoarece pot înțelege elevii mai bine, fiind de o vârstă mai apropiată lor”, spune Bogdan.

Meditațiile mai scumpe decât în anii trecuți

Ligia oferă meditații la limba engleza pentru elevi, dar face și cursuri pe adulți, inclusiv online. Ea spune că cererea nu este la fel de mare cum se aștepta până acum, însă consideră că prețurile, și majorarea acestora reprezintă principala cauză. „Încă nu este cerere. Multe persoane consideră că prețul este unul mult prea mare, însă eu cu asta mă ocup full-time de șapte ani de zile. Am investit în materiale didactice, am achiziționat și o tablă magnetică. Oamenii trebuie să înțeleagă că engleza nu se învață într-o lună de zile, cum nu se învață nici româna. Eu de doi ani nu am mai crescut prețul, însă mulți se uită la sumă și li se pare foarte mult. Eu nu îmi pierd speranța”, spune Ligia.

Crina este profesor de biologie la Școala Gimnazială Gura Râului și la școala generală din Rășinari. Profesoara spune că momentan nu se caută meditațiile la biologie, cei mai mulți elevi preferând să studieze pe cont propriu. Cât despre prețurile meditațiilor, Crina spune că într-adevăr prețurile au crescut în ultimii ani. „De șapte ani de zile fac meditații. Este o creștere a prețurilor determinate și de inflației. Prețurile diferă, țin foarte mult de nivelul de pregătire a persoanei și de disponibilitate. Meditatorul care are deja foarte mulți elevi, pune și un preț mai mare. Eu când am ales prețul m-am gândit la posibilitatea părinților elevilor”, spune profesoara de biologie.

Meditațiile mai puțin costisitoare sunt cele oferite de studenți și de proaspăt absolvenți și prețul acestora variază între 40 și 60 lei, iar cele care ajung la 90 lei sunt cele oferite de profesori cu experiență în învățământ.

