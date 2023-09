Elevii si profesorii vor sta acasa pe 5 octombrie, de Ziua Mondiala a Educatiei 2023. Scolile si gradinitele vor fi inchise joi, 5 octombrie 2023, de Ziua Mondiala a Educatiei, deoarece este o zi libera cuprinsa inclusiv in contractul colectiv de munca pentru invatamantul preuniversitar.

În unele tari, in aceasta zi este celebrata si Ziua Internationala a Profesorului, o zi speciala pentru aprecierea cadrelor didactice. In tara noastra, Ziua Mondiala a Educatiei este marcata distinct de Ziua invatatorului, care este celebrata pe 5 iunie incepand cu anul 2013, fiind introdusa pentru prima data in structura anului scolar 2013-2014, scrie portalul de știri portalinvatamant.ro

Conform contractului colectiv de munca, sunt zile nelucratoare in invatamant urmatoarele:

1 si 2 ianuarie;

6 ianuarie – Botezul Domnului – Boboteaza;

7 ianuarie — Soborul Sfantului Proroc loan Botezatorul;

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane;

Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui

prima, a doua zi si a treia zi de Pasti;

1 Mai;

1 Iunie;

5 Iunie — Ziua Nationala a Invatatorului;

prima si a doua zi de Rusalii;

15 august – Adormirea Maicii Domnului;

5 Octombrie – Ziua Mondiala a Educatiei;

30 Noiembrie – Sfantul Apostol Andrei cel Intai Chemat, Ocrotitorul Romaniei;

1 Decembrie;

25 si 26 decembrie;

doua zile lucratoare, pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestor culte;

alte zile care preceda si/sau care succeda zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, stabilite prin hotarare a Guvernului.

Conform contractului colectiv, pentru angajatii care apartin de un cult religios legal, crestin, zilele libere pentru Vinerea Mare — ultima zi de vineri inaintea Pastelui, prima si a doua zi de Pasti, prima si a doua zi de Rusalii se acorda in functie de data la care sunt celebrate de acel cult. Angajatii care au beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare — ultima zi de vineri inaintea Pastelui, prima si a doua zi de Pasti, prima si a doua zi de Rusalii, atat la datele stabilite pentru cultul religios legal, crestin, de care apartin, cat si pentru alt cult crestin, vor recupera zilele lbere suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator.

In cazul in care, din motive justificate, angajatii presteaza activitate in zile nelucratoare/zile de sarbatoare legala, acestia beneficiaza de 2 zile libere pentru fiecare zi lucrata in zilele de repaus saptamanal/sarbatoare legala, acordate in urmatoarele 30 de zile.

Personalul din invatamant care participa la organizarea si desfasurarea olimpiadelor si concursurilor scolare, indiferent de etapa/faza, derulate in zilele de repaus saptamanal/sarbatoare legala, beneficiaza de 2 zile libere platite pentru fiecare zi lucrata. Procedura de acordare a acestor zile se stabileste de catre comisia paritara de la nivelul unitatii/institutiei angajatoare a salariatului implicat in aceste activitati.

Ai aflat că