Dani Coman, președintele lui FC Hermannstadt nu se teme de arbitraj în jocul cu liderul FCSB, programat joi seara, de la ora 20.00, pe Stadionul Municipal.

Centralul Viorel Flueran a mai oficiat în acest sezon doar două meciuri de Liga 1, iar cel de joi, de la Sibiu va fi cel de-al treilea.

Deși FCSB a câștigat etapa trecută cu Farul dintr-un penalty inventat, președintele lui FC Hermannstadt, Dani Coman nu se teme de arbitraj. „Nu mi-e frică sub nicio formă! Ne arbitrează domnul Flueran, au fost meciuri în care am câștigat, meciuri în care am pierdut, dar am încredere că va fi un arbitraj perfect. Sunt două echipe care joacă fotbal, care construiesc, care își creează ocazii. Nu mă îngrijorează greșelile de arbitraj. Îmi doresc arbitraje perfecte, iar dacă adversarul e mai bun, să ridicăm mâna la final și să spunem că au fost mai buni. Sunt și ei oameni, pot greși. Acum avem posibilitatea să verificăm fazele la VAR. S-a greșit și împotriva mea și nu am ieșit niciodată să atac arbitri. Vreau să mă uit în ochii lor, iar dacă au greșit… sunt și ei oameni!”, a spus Dani Coman, la emisiunea Liga DigiSport.

Comisia Centrală de Arbitri a delegat o brigadă condusă de Viorel Nicușor Flueran (Craiova), care va fi ajutat la cele două tușe de Ferencz Tunyogi (Zalău) și Marius Badea (Râmnicu Vâlcea), în timp ce arbitru de rezervă va fi Andrei Moroiță (Ploiești). Arbitrii din cabina VAR vor fi Florin Andrei (Târgu Mureș) și Valentin Ionel Dumitru (Gherghița, Prahova). Observator de arbitri a fost delegat Octavian Șovre (Satu Mare).

