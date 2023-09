Alexei, un adolescent în vârstă de 17 ani, a declarat la o conferinţă despre droguri, la Sibiu, că a fost dependent de droguri timp de trei ani de zile, ceea ce aproape i-a distrus viaţa şi cariera de fotbalist de performanţă.

“Am fost depedendent de droguri, trei ani de zile, de metamfetamină. M-am apucat la 13 ani din dorinţa de afirmare şi să fiu cool şi recunoscut”, a mărturisit Alexei.

Băiatul a recunoscut că a început să consume la un coleg acasă, când fratele acestuia şi-a aprins un joint. Nu doar că s-a îmbolnăvit din cauza drogurilor, dar după cinci ani de fotbal de performanţă, Alexei nu a mai putut face sport la fel.

Alexei a ajuns să vândă droguri, nu doar să consume

“Am dat de metamfetamină, care mi-a furat ultimul an jumătate din viaţa mea. Am ajuns să fiu depresiv, anxios, la 1,85 aveam 58 de kilograme, eram tot timpul agresiv, eram paranoic. Când ieşeam în faţa blocului, credeam că toată lumea are ceva cu mine. (…) Am tot încercat. Am fost şi la Psihiatrie, mama m-a sechestrat în casă. Mi-am propus să merg la Teen Challenge. Acolo am învăţat să mă comport ca un om normal”, a povestit Alexei.

