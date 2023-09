CSC 1599 Șelimbăr rămâne neînvinsă în Liga 2 după șapte etape și și-a consolidat primul loc, după succesul de vineri, de la Cisnădie, 2-1 cu Gloria Buzău.

Rodri Hernanez a marcat de două ori pentru gazde, în minutele 21 și 47, în timp ce Brîncoveanu a punctat pentru oaspeți în minutul 45.

Tehnicianul echipei șelimbărene a fost mulțumit de succesul cu Buzăul, chiar dacă echipa a făcut un pas în spate în repriza a doua, pentru a-și conserva avantajul. ”Am obținut încă o victorie foarte importantă, împotriva unui adversar foarte bun, care și-a propus ca obiectiv promovarea în Liga 1. Cu atât mai importantă este această victorie, pentru că a fost un meci de șase puncte. Este important ceea ce am realizat vineri, dar nu este totul, avem un program foarte greu în continuare, o deplasare la FC Argeș, o altă echipă care și-a anunțat obiectiv promovarea, dar o luăm pas cu pas. Băieții au făcut ce le-am cerut să facă în acest joc, în repriza secundă am făcut puțin pasul în spate, a trebuit să o facem pentru că adversarul a început să ne preseze, dar am făcut foarte bine faza defensivă ultima jumătate de oră, adversarul nu a avut vreo ocazie mare de a marca”.

”Să rămână echilibrați și modești”

”Dubla” ibericului Rodri Hernandez a făcut diferența în disputa cu Buzăul. ”Rodri își face treaba indiferent pe ce poziție joacă, vine dintr-un campionat profesionist, din Spania. Și el și toți cei care au venit în vară, dar și cei care au rămas aici își fac treaba și asta este foarte important. Fiecare își așteaptă rândul, avem concurență, e un lucru benefic pentru echipă și atunci când intra pe teren, dau totul să nu mai piardă locul de titular. Să rămână la fel de echilibrați și modești, asta e chestia succesului, băieții asta au respectat. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, numai așa putem face pași spre performanță mai departe” a explicat tehnicianul.

”Vedeam frustrare pe fețele jucătorilor”

Egalată chiar înainte de pauză, echipa lui Niculescu a marcat imediat după startul părții secunde. Tehnicianul a dezvăluit ce a discutat la cabine cu jucătorii săi. ”Simțeam la pauză frustrare pe fețe lor, adversarul a ajuns în careul nostru la final de repriză, am primit gol dintr-un aut, cred că a fost și un fault, erau supărați. Le-am ridicat moralul, le-am zis să aibă încredere în ei, asta le zic din prima zi, sunt jucători buni, care pot face pasul mai departe. Am primit gol la pauză, dar cum am întors rezultatul în meciul cu Steaua, le-am spus că la fel aveam puterea să câștigam acest meci și am reușit. A fost și puțin noroc că am marcat la începutul reprizei secunde, iar asta le-a dat un plus de moral” a mai declarat fostul internațional.

”Avem încredere după parcursul bun”

Pentru Șelimbăr urmează un joc dificil, la Mioveni, cu FC Argeș, o altă pretendentă la play-off. ”Mergem ca la fiecare meci, cu obiectivul de a face un meci bun și să ne întoarcem de acolo cu toate punctele. La Argeș va fi un meci greu cu siguranță, a investit mult în vară și are ca obiectiv promovarea. Nu avem de ce să nu avem încredere după acest parcurs bun, cred că putem să ne întoarcem cu un rezultat bun” a mai spus Claudiu Niculescu.

