Atacantul Sibiului, Cristi Neguț a făcut un joc bun și a contribuit la rezultatul pozitiv reușit de FC Hermannstadt, 2-2 cu FCSB.

În fața a 10.500 de spectatori, FC Hermannstadt și FCSB au remizat joi, scor 2-2. Neguț a avut o evoluție bună și a pasat decisiv la primul gol al Sibiului, reușit de Balaure, apoi a obținut penalty-ul din care Paraschiv a egalat.

Cristi Neguț este bucuros că a adus un plus în jocul echipei sale. ”De asta am fost adus, să aduc un plus pentru echipă și sunt fericit că îmi revin ușor, ușor, încă nu sunt la forma maximă, am avut ceva probleme medicale, am trecut peste ele. Sunt puțin supărat, cred că am pierdut două puncte azi. La penalty i-am luat fața, am câștigat duelul în careu, m-a tras, am căzut, a fost fault. Am avut ocazii pe final, nu fost să fie să mai marcăm” a spus jucătorul lui FC Hermannstadt.

”Să luăm trei puncte la Ploiești”

Neguț crede că este devreme ca să se discute despre play-off. ”Contează fiecare punct când tragem linie, trebuie să trecem repede peste acest joc, să ne refacem repede, duminică ne așteaptă un joc greu la Ploiești, trebuie să luăm trei puncte acolo. Sperăm să avem cât mai multe jocuri fără victorie. Suntem pe 5, dar trebuie să luăm meci cu meci, trebuie să adunăm puncte multe pentru a spera la la play-off” a mai declarat atacantul.

FC Hermannstadt a remizat joi seară, 2-2 cu liderul FCSB și a urcat pe locul 5 în Superliga.

Ai aflat că