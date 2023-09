Georgiana Drăgan Moldoveanu, directoarea centrului de fete House of Joy de la Teen Challenge Romania este una dintre fostele dependente de droguri, care a reuşit să scape de acest viciu. Nu doar ea, dar şi fratele ei. Din cauza consumului de marihuana şi heroină a ajuns să vândă lucrurile părinţilor, să doarmă în scările blocurilor, după care a fost internată la Psihiatrie şi la un moment dat, medicii au analizat posibilitatea să-i amputeze piciorul în care se injecta. Salvarea ei a fost chiar organizaţia în care a ajuns să lucreze, Teen Challenge Romania, unde a fost ajutată să scape de dependenţa de droguri.

Drogurile produc o durere pentru prea multe familii din ţara noastră

Georgiana Drăgan Moldoveanu a vorbit joi seara, la Sibiu despre fenomenul consumului de droguri, care distrug “prea multe familii din ţara noastră”.

“Aceeaşi durere o împărtășesc mult prea multe familii din țara noastră. Prin aceeași durere au trecut și părinții mei în urmă cu mulți ani, când s au văzut cei doi copii, pe mine și pe fratele meu, care de la doi copii frumoși, olimpici, premianți cu perspective pentru viitor, au ajuns să se piardă după ce au început să consume droguri”, a spus Georgiana la Sibiu.

La 17 ani a fumat prima dată marihuana. După trei ani a ajuns să îşi injecteze heroină

“Aveam 17 ani când am fumat pentru prima dată marihuana și nu credeam atunci că o să intru pe un drum absolut oribil care mă va distruge și care mă va face să provoc multă durere în jurul meu, în special mamei mele și tatălui meu. De la consumul ocazional de marihuana de trei ani, am ajuns în cele din urmă să consum heroină și să o folosesc injectabil. Au urmat cinci ani de chin, cinci ani cumpliți, în care mama mea m a văzut în ipostaze de neimaginat, i-am furat toate lucrurile din casă de valoare, le-am amanetat banii de pe card am adus-o în stadiul în care nu mai știa ce să facă. Se punea în genunchi în fața mea și mă ruga să mă las de droguri, să fac ceva. Am văzut cum își pierde copiii, cum fugeam de acasă, mergeam, stăteam pe străzi, dormeam prin scări de bloc, cerșeau bani și nu mai aveam absolut nicio speranță”, a povestit Georgiana.

Medicii nu i-au mai dat nicio şansă, deşi s-a dus la dezintoxicare

“Mi-aduc aminte că eram în ultimii ani de consum, în special în ultimul an. Am avut câteva internări la spital, la dezintoxicare și medicii mi au zis că cel mai probabil sunt irecuperabilă. Și nu, nu îi condamn pentru că și eu credeam că sunt irecuperabilă. Am fost diagnosticată la Psihiatrie, mi s-a dat tratament și mi s-a sugerat să-l iau până la sfârșitul vieții, pentru că altfel nu o să mai pot funcționa niciodată ca un om normal. Aveam halucinații în fiecare noapte. Aveam 24 de ani și nu mai puteam să dorm noaptea singură, pentru că, halucinam, aveam episoade psihotice din cauza consumului de droguri”, atrage atenţia Georgiana.

Atâta heroină şi-a injectat în piciorul drept, încât medicii au fost pe punctul de a-l amputa

“Chiar am fost la punctul în care să mi se amputeze piciorul drept din cauză că m-am îmbolnăvit pentru că mă injectam în picior. Efectiv eram complet lipsit de speranță, complet lipsită de speranță și îi mulțumesc lui Dumnezeu că totuși El a avut speranță pentru mine și în viața mea și a fratelui meu”, a relatat Georgiana.

Din dependentă de droguri, a ajuns nu doar să fie vindecată, dar este model pentru cei care se droghează şi îi ajută să scape de această adicţie

“Speranța a venit tot prin programul din Teen Challenge România, prin Cătălin și Oltița Baciu, care sunt fondatorii acestei organizații la noi în țară și care l-au ajutat mai întâi pe fratele meu, în anul 2007, iar după doi ani, în anul 2009, am mers și eu la rândul meu într-un program terapeutic pe termen lung din Câmpina, iar anul acesta se împlinesc 14 ani de când am o viață nouă, viață liberă. Sunt căsătorită și începând din anul 2015, de când Teen Challenge România, a deschis primul centru de fete, m am dedicat cu toată inima, cu tot ce sunt și cu tot ce știu pentru a readuce speranța în viața altor familii care trăiesc aceeași durere”, a povestit Georgiana, la Sibiu.

1 din 10 români cu vârste între 16 şi 64 de ani recunosc că au consumat măcar o dată în viaţă droguri

“Cel puțin 1 din 10 români cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 și 64 de ani a consumat droguri măcar o dată în viață de la noi din țară”, arată o statistică oficială prezentată joi seara la Sibiu.

Cei care ajung la terapie în cele trei centre ale Teen Challenge Romania au o rată de succes de 90 %, însă sunt prea puţine locuri unde se vindecă dependenţa de droguri la noi în ţară.

Problema drogurilor a fost dezbătută joi seara, la Centrul Cultural “Ion Besoiu” din Sibiu, în cadrul unei conferinţe la care au fost invitaţi reprezentanţi ai Poliţiei, ai autorităţilor locale, foşti dependenţi, dar şi Maia Morgenstern şi Constantin Necula.

