Inițiativa de a încuraja copiii să meargă cu bicicleta la școală continuă la Sibiu. Asociaţia Urban Bike Revolution a dat startul unei provocări, vineri dimineața, la care mai mulți elevi și părinți s-au alăturat. Puțini elevi au ales să meargă la ore pe bicicletă sau cu trotineta, părinții spunând că un factor este lipsa unor pistelor de biciclete.

Conceptul #BiciBus este împrumutat din Barcelona și încurajează copiii să meargă la școală cu bicicleta, pentru ca traficul să se fluidizeze la primele ore ale dimineții, în Sibiu, dar și pentru elevii care astfel vor putea face un sport zilnic. Cu toate că la acțiune s-au înscris aproximativ 150 de părinți și copii, vineri, numărul bicicliștilor a fost mai mic. Andrei Rusu de la Asociaţia Urban Bike Revolution spune că inițiativa se află încă la început, dar speră că la primăvară mai mulți elevi și părinți să li se alăture.

„Acțiunea de astăzi a fost mai mult o provocare pe care noi am lansat-o. E clar că oamenii nu își schimbă comportamentul de pe o zi pe cealaltă, dar a fost o reacție foarte pozitivă. Sunt foarte mulți părinți care s-au înscris și care și-au arătat intenția. Sunt 32 de școli și atunci își este foarte greu să îți imaginezi că o sută de oameni ar putea să vină într-un loc. Ei s-au dus fiecare spre alte direcții și e mult mai simplu să cuantifici oamenii care vin cu bicicleta decât cei care merg pe jos pentru că din studiile pe care le-am făcut reiese că oricum un sfert dintre elevi merg la școală pe jos. Este doar începutul, o să mergem și în școli și o să lucrăm mai mult cu profesorii și cu elevii în așa fel încât să îi stimulăm mai mult, iar în primăvară cu siguranță vor fi mult mai mulți. Ceea ce vedem astăzi este comportamentul părinților, nu al copiilor. Cu siguranță, copiii și-ar dori să meargă cu bicicleta, poate primele zile ar fi mai grele pentru ei dar după aceea s-ar adapta și ar veni în grupuri mici cu bicicleta, pe jos sau cu trotineta”, spune Andrei Rusu de la Asociaţia Urban Bike Revolution.

La Școala Gimnazială Nr. 4 din zeci de bicicliști înscriși, doar doi au venit cu bicicleta. Mama unui elev din clasele primare spune că și-ar dori să se meargă mai mult cu bicicleta la școală, însă lipsa pistelor nu le permite acest lucru.

„Inițiativa mi se pare foarte, foarte bună și îmi pare rău că copilul meu nu poate să vină cu bicicleta pentru că nu există piste, iar atunci când venim cu bicicleta mergem pe trotuar încercând să respectăm și evităm pietonii pentru că ei au trotuarul, nu noi. Ar fi absolut grozav să fie peste tot piste și să putem veni cu bicicleta. Noi locuim relativ aproape și am făcut șapte minute cu bicicleta, în condițiile în care am veni cu mașina am face vreo cincisprezece minute. Astfel nu mai căutăm nici loc de parcare”, spune Sabina Baciu.

La școli, au mai mers grupuri mici de copii cu trotinetele, dar și câțiva cu bicicleta. Inițiativa a început ca o provocare pentru Săptămâna Europeană a Mobilității. Asociaţia Urban Bike Revolution își dorește ca prin implicarea părinților și a profesorilor, să faciliteze deplasarea a 1.000 de elevi din Sibiu, în grupuri mici, spre școli cu bicicleta, trotineta sau pe jos.

