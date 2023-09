Golgheterul lui FC Hermannstadt, Daniel Paraschiv a marcat al șaselea gol în acest sezon de Superliga în remiza cu FCSB, scor 2-2.

Atacantul lui FC Hermannstadt, Daniel Paraschiv a ratat o ocazie uriașă în prima repriză a disputei cu FCSB, 2-2 pe Stadionul Municipal, în meci restant din etapa a cincea a Superligii. Vârful a marcat și golul egalizator, după ce a ratat un penalty, dar a înscris după ce portarul FCSB-ului a respins mingea în față.

”Este un gol care personal nu îmi face așa multă plăcere, dar care pentru echipă valorează la fel de mult. Am marcat, dar nu sunt mulțumit de cum am executat acel penalty, însă soarta a ținut cu mine și sper să continui să marchez și la jocurile următoare. Nu sunt supărat, a fost un spectacol frumos, fotbalul pentru asta este, pentru spectacol și oamenii din tribune, a fost un meci frumos. Se întâmplă la fotbal să și ratezi, am mai avut o ocazie mare, important e că ajung până acolo și cu siguranță o să dau și goluri. Sper să mă revanșez în jocurile viitoare” a spus Paraschiv la flash-interviurile de la finalul partidei cu FCSB.

”Să ne păstrăm locul de play-off”

Vârful Sibiului crede că echipa sa se va bate și în acest sezon la play-off și că arată mai bine ca sezonul trecut. ”Încercăm să devenim greu de bătut oriunde, nu doar acasă, suntem o echipă care propune un fotbal frumos în multe momente, s-a văzut și în acest joc, în special în prima repriză. Nu este întâmplător acest parcurs, trebuie să obținem mai multe victorii, pentru că multe din ultimele jocuri au fost remize și cu siguranță acum ne gândim să ne păstrăm poziția din play-off. Ne dorim fiecare mai mult de la carierele noastre, avem obiective mai mărețe de la an la an. La cum arătăm în acest an și la ce transferuri s-au făcut și cu această liniște financiară, avem toate șansele să ne bate pentru play-off”.

Paraschiv speră să revină la echipa națională, pentru care a debutat cu gol anul trecut. ”Sper să fiu o variantă pentru națională, chiar dacă singura dată când am fost convocat a fost o conjunctură, eu sper să devin o soluție, dacă nu chiar un jucător important la națională și să ajut când e nevoie”

