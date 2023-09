Preotul Constantin Necula, preşedintele organizaţiei “Crucea Albastră”, atrage atenţia că numărul copiilor, adolescenţilor şi al tinerilor care droghează este un fenomen în România.

Necula reaminteşte că, în urmă cu mai mulţi ani, când a început să avertizeze că se consumă droguri în licee din Sibiu, directorii acestor instituţii de învăţământ refuzau să confirme adevărul, că existau elevi care se drogau.

Preotul Constantin Necula a declarat că, în urmă cu ani de zile, el şi colegii lui din organizaţia “Crucea Albastră”, care se ocupă de tratarea dependenţelor, au avertizat că se consumă droguri în liceele din Sibiu.

“Daţi-le copiilor preocupări! (…) Am luat-o razna! Pentru că am crezut că, în sine, a avea este totuna cu a trăi”

Preotul Constantin Necula, tată a doi copii, îi sfătuieşte pe ceilalţi părinţi să le acorde atenţie, timp, propriilor copii şi să aibă grijă ca aceştia să aibă preocupări sănătoase.

“Daţi-le copiilor preocupări! (…) Astăzi le dăm la preocupări de îi rupem, Baleare, Maldive, îi ducem dincolo, le cumpărăm tot ce se poate cumpăra în speranţa că înlocuim maternitatea şi paternitatea noastră cu lucrurile pe care le facem. (…) Niciodată un aparat sofisticat nu va înlocui vocea tatălui şi a mamei. Încercaţi să vă aduceţi aminte că în ciuda aparenţelor suntem copiii unor părinţi săraci, care ne-au crescut liniştiţi pentru că învârteau făcăleţul în mămăligă, nu luau semipretarate. Am luat-o razna. Pentru că am crezut că, în sine, a avea este totuna cu a trăi, când de fapt este uneori opusul. Deci, nu avem reţetă, nu putem fără echipă şi nu avem voie să ne minţim”, a adăugat părintele Necula.

“Când am ajuns noi, ca popor, un popor de proşti aşa de mari, încât tot ce ne bagă sub nas, copiii noştri să consume?!” Constantin Necula

Preotul Constantin Necula îndeamnă societatea civilă, autorităţile, dar şi pe fiecare român să ia atitudine şi să se implice în prevenirea consumului de droguri şi mai ales ajutorarea tinerilor dependenţi, care pot fi salvaţi.

Preotul sibian a vorbit de mai multe dependenţe, nu doar de cea de droguri, inclusiv de cea de alimente nesănătoase sau chiar de televizor.

“Întrebarea mea este după ce am auzit pe oamenii aceştia vorbind, cum poţi să ajungă aşa de prost? Cum am ajuns, când am ajuns noi, ca popor, un popor de proşti aşa de mari, încât tot ce ne bagă sub nas, copiii noştri să consume?! Şi nu sunt supărat că îi scoatem de la droguri, dar îi lăsăm la alimente de tot felul, îi facem dependenţi de televizor. Cea mai bună dădacă electronică e televizorul. Îi face dependenţi de mii de alte lucruri mizere, care uneori, din nefericire, se coagulează în dependenţă”,.

spune Necula