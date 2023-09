Membră a Clubului Sportiv Comunitar Sibiu, Ghizela Vonica a câștigat medalia de argint în cursa de 32,5 km de la Campionatul Mondial de Alergare Montană, care s-a desfășurat în Portugalia. Sibianca Ghizela Vonica a strălucit din nou pe scena mondială a alergării montane, unde din nou a avut realizări impresionante. A devenit vicecampioană mondială, dar totodată a obținut și medalia de bronz cu echipa României în cursa de 32,5 km alergare montană. Medalia la Mondial a venit ca o confirmare după medaliile cucerite la Europeanul din acest an din Elveția și cel de anul trecut, din Franța.

”De la cancer a plecat dorința mea de a alerga în natură”

Cu câțiva ani în urmă, Ghizela nici nu visa să devină medaliată europeană și mondială la alergări montane. Se lupta cu cea temută boală și a ieșit învingătoare, iar de aici a plecat și pasiunea pentru natură și alergările montane. ”După chimioterapie și operație, am simțit nevoia să merg în natură, am început să alerg prin parc, la început nu rezistam nicio tură. De la cancer a plecat dorința mea de a alerga, de a sta cât mai mult în natură. Am alergat 2, apoi 3 kilometri, din ce în ce mai mult, apoi am ajuns la Clubul Sportiv Comunitar și am început din 2019 să alerg la competiții. Acum, sunt o sperietoare pentru adversare, le văd cum mă studiază la startul alergărilor” a povestit Ghizela, care este angajată la Muzeul Brukenthal Sibiu.

”Nu am limită, mă pregătesc să alerg 100 km”

La Madeira, Ghizela a avut din nou parte de o experiență unică și a văzut Oceanul Atlantic de la înălțimea munților. ”Am văzut multe locuri foarte frumoase, acest gen de concursuri se organizează de obicei în locuri mirifice. În concursul de la Madeira am mai avut o româncă, dar de obicei ca să iei medalii pe echipe trebuie să fii măcar trei sportive la start. Cu punctajul adus de mine, care am fost pe locul 2 am reușit surprinzător să fim și pe locul 3 la echipe. Nu ne așteptam la medalii și pe echipe, celelalte echipe de pe podium au avut câte 3 reprezentante. Acum am alergat 32,5 km, dar alerg și 60 de km și mă pregătesc să particip la concursuri de 100 km distanță. Nu am limită” a povestit sibianca.

De la Stadion, până la Păltiniș sau Măgura

S-a antrenat zi de zi înaintea Mondialului de la Madeira, iar Sibiul oferă condiții foarte bune pentru acest gen de pregătire. ”Sibiul este avantajos din acest punct de vedere, plec de la stadion, trec prin Dumbrava și ajung spre Păltiniș sau Măgura. Alergarea montană e complet diferită de cea de pe pistă, trebuie pregătire specifică și pentru urcarea muntelui, dar și pentru coborâre și necesită alt fel de echipament. Contează mult și altitudinea la care se aleargă, la Europeanul din Elveția a fost mult mai dificil, este mult mai greu să alergi la altitudini de peste 1000 metri. Până la concursuri mă antrenez aproape zilnic, apoi iau o pauză, este foarte important să îți cunoști corpul, pun mult accent pe partea cu odihna lui” spune alergătoarea montană.

Ghizela spune că în țările vestice, alergarea montană este o disciplină sportivă mult mai cunoscută decât în România. ”Alergarea montană este un sport relativ mai nou, dar a luat amploare de câțiva ani buni și sunt alergători din ce în ce mai buni. În Vest, alergarea montană este de 30 de ani, sunt bine ancorați în acest sport, ei dau tonul”.

Colegii Ghizelei de la Clubul Sportiv Comunitar Sibiu au filmat un video, în care ovaționează performanța sportivei.

