Celebrul lanț de restaurante de tip fast-food, Burger King, a deschis, vineri, prima locație din județul Sibiu. Câțiva sibieni pofticioși au venit încă de la ora 10 în zona de foodcourt a mall-ului Promenada Sibiu pentru a degusta faimoșii burgeri. Unii dintre ei nu au mai mâncat niciodată de la acest restaurant și au fost curioși ce gust are.

„Eu am mai lucrat în mall și mi-au spus fostele colege că se deschide astăzi Burger King. Am zis să vin să văd cum e. Nu am mai mâncat de la ei până acum, sunt curioasă”, a spus o sibiancă.

Un elev a chiulit de la școală doar pentru a mânca pentru prima oară de la Burger King. „Am așteptat destul de mult să se deschidă, fiindcă am văzut că era în alte orașe. Și când am văzut că se deschide la Sibiu, am fost țintă. De vreo două săptămâni aștept. O să văd meniul și aștept să mă surprindă. Nu am mai mâncat niciodată. Eu sunt elev și am venit de la școală, aveam biologie”, a spus Sebastian, un elev din Sibiu.

Burger King vine și cu oferte în ziua deschiderii restaurantului din Sibiu. Primii o sută de clienți primesc un burger gratis. De asemenea, pentru a marca inaugurarea noii locații, clienții primesc un voucher cu un burger gratis ce poate fi folosit până în luna decembrie a acestui an. În locația din Promenada găsiți mai multe oferte.

Gigantul american Burger King mai are deschise restaurante în București, Brașov, Galați și Craiova.

