Ordinea de zi a ședinței extraordinare de vineri a fost, practic, goală, deoarece singurul proiect de hotărâre ce trebuia dezbătut și votat în Consiliul Local, cel care privea respingerea cererii făcute de ADI Eco Sibiu pentru dublarea tarifelor de sortare și compostare a deșeurilor, nu a primit avizul, nici negativ, nici pozitiv, în Comisia juridică. Liberalii au boicotat, mai întâi, ședința comisiei de specialitate, prin neprezentare, astfel că nu s-a mai întrunit cvorumul legal pentru desfășurarea acesteia. Nici la ședința CL nu s-au prezentat, spre nemulțumirea consilierilor din opoziție.

Un singur proiect de hotârâre se afla pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din 22 septembrie. Acesta cuprindea respingerea solicitării făcute de ADI Eco privind dublarea tarifelor de sortare și compostare a deșeurilor a stațiilor din Șura Mică și Cisnădie. Proiectul n-a mai putut fi însă dezbătut și votat în ședință, fiindcă nu a primit avizul în comisia de specialitate.

Ordine de zi goală și boicotul PNL

Pentru ca poiectul de hotărâre să poată fi dezbătut și votat în Consiliul Local, a fost nevoie ca, mai întâi, să primească avizul în Comisia juridică, comisie din care fac parte trei membri PNL, unul de la USR și unul de la FDGR. Consilierii (PNL) Tiberiu Drăgan, Emil-Marian Taslovanu și Corina-Simona Dăncilă nu au venit la ședința comisiei, astfel că proiectul n-a primit aviz, nici negativ, nici favorabil. Prin urmare, consilierii locali n-au avut ce să dezbată în ședința extraordinară de vineri.

„Este cvorum pentru desfășurarea ședinței, sunt conectați 14 consilieri locali. În urma desfășurării ședinței Comisiei de specialitate, ce avea pe ordinea de zi avizarea proiectului privind tarifele SOMA nu a putut fi întrunit cvorumul legal de desfășurare a ședinței, sens în care toate aspectele au fost consemnate în procesul verbal al ședinței. Aceasta are un efect și anume dispozițiile articolul 136 alin. 8 din Codul administrativ, împiedică ca proiectul de hotărâre care nu are aviz al Comisiei de specialitate să poată fi impus pe ordinea de zi și să fie dezbătut ca atare. Vă aduc la cunoștință efectele. În primul rând, proiectul de hotărâre înaintat în dezbatere, prevedea respingerea dublării tarifelor de operare. Odată ce acest proiect nu poate fi votat pe ordinea de zi, efectele sunt exact invers, și anume că, neputând fi aprobat, tarifele vor intra pe baza acordului tacit în vigoare. Consiliul Local este obligat să se pronunțe în termen de 30 de zile de la sesizarea ADI ECO cu privire la tarife. Lipsa pronunțării aduce la cumularea unui vot <<pentru>> tacit. Acesta este efectul că azi nu avem ordine de zi”, a explicat Dorin Nistor, secretarul general Primăria Municipiului Sibiu.

Liberalii, absenți. Ghișe: „Este incredibil”. Stanciu: „Sunt stupefiat”

Liberalii nu au absentat doar de la ședința Comisiei juridice, ci și de la ședința extraordinară a Consiliului Local. Doar 14 consilieri, de la USR, PSD și FDGR, au participat la aceasta. Inclusiv Adrian-Casian Vlașcu, consilier PNL, care ar fi trebuit să conducă ședința, a lipsit, astfel că a fost nevoie să fie ales, pe loc, un nou președinte al ședinței. „Din cauza lipsei domnului președinte Vlașcu, v-aș ruga să votați să conducă ședința domnul consilier Apostoiu care este prezent în sala de protocol a ședinței, pentru ca domnii consilieri să aibă în dezbatere discuții”, a spus secretarul Primăriei Sibiu.

Odată ce au putut lua cuvântul, consilierul Ionuț Ghișe (USR) a pornit discuția. Potrivit acestuia, grupul PNL a boicotat Sibiul și, din cauza consilierilor, există riscul ca municipiul să plătească tarife duble pentru sortarea și compostarea deșeurilor. „Pare că suntem într-un film cu proști, mă scuzați pentru libasjul neadecvat în ședința Consiliului Local, dar este incredibil ceea ce se întâmplă. Văd că grupul PNL a boicotat Comisia Juridică astfel încât că nu se poate da aviz, ei având 3 membri din 5. Văd că au și nerușinarea să lipsească în cadrul acestei ședințe extraordinare. Adică noi toți, suntem consilieri locali, ne facem datoria față de cetățeni, să intrăm și să dezbatem și să votăm proiecte importante pentru municipiu, iar colegii de la PNL, ce fac? Nu înțeleg, este incredibil. Noi suntem mai tineri în ale politicii și Consiliului Local, dar ce e asta? Este boicot. Să ne spună! Boicot împotriva sibienilor și împotriva Sibiului! Adică din cauza PNL noi vom plăti dublu tarife de compostare și sortare? Este incredibil, nu am cuvinte să spun, sunt șocat. Am crezut că va fi o chestie normală (…) Am o propunere, dacă se poate, pentru că a fost dată în 25 august adresa către municipiul Sibiu, deci nu au trecut cele 30 de zile, propunerea mea este de a convoca de îndată, mâine, poimâine, luni, ședința extraordinară, cu vot în Comisia de buget, pentru că vorbim de bani, și cred că acest proiect ar putea să fie dezbătut în Comisia de buget, dacă e legal așa ceva (…) PNL boicotează sibienii, din cauza PNL riscăm să plătim dublu tarif de compostare și sortare, sunt siderat”, a spus consilierul Ionuț Ghișe (USR).

Și consilierul Cătălin Stanciu de la PSD s-a arătat deranjat de cele întâmplate, cerând, de asemenea, să aibă loc o ședință de îndată în weekend, pentru a vota cât mai repede proiectul, iar tarifele să nu crească. „Sunt la fel de stupefiat, pentru că, credeam că poate în mandatul acesta, până acum, am întâlnit diferite situații și al fi putut să cred că poate le-am întâlnit pe toate. Dar întotdeauna se mai găsește ceva. Faptul că astăzi colegii din PNL lipsesc, este o dovadă de boicot, împotriva unui singur vor aflat pe ordinea de zi. Nici eu nu cunosc care este, în momentul de față, motivația pentru care proiectul care a fost supus în comisie votului consultativ nu a fost supus în același timp și Comisiei de buget, pentru cp vorbim de o creștere de preț și ar fi fost normal să avem această dezbatere și acolo. (…) Susțin propunerea domnului Ghișe ca fiecare acest proiect să fie retras de pe ordinea de zi de către inițiator, iar ședința să fie reconvocată de îndată pentru mâine sau poimâine, iar proiectul acesta să fie adus în dezbatere în Comisia de buget”, a spus și consilierul Cătălin Stanciu (PSD).

Primarul Astrid Fodor a fost de acord cu propunerile celor doi consilieri. „Avem timp să convocăm încă o ședință. Aceeași întrebare am pus-o și eu, legat de Comisia de buget”, a spus primarul Fodor.

Prin urmare, o nouă ședință extraordinară, cu aceeași ordine de zi, va avea loc sâmbătă, de la ora 11:00. Proiectul va ajunge mai întâi la Comisia de buget, de această dată, pentru a primi avizul necesar.

