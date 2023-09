Mijlocașul dreapta de la FC Hermannstadt, Silviu Balaure a deschis scorul în confruntarea cu FCSB și anunță că oricare echipă trebuie să se teamă când vine pe noua arenă din Sibiu.

Gruparea din Sibiu a ajuns pe loc de play-off, dar Balaure regretă că echipa sa nu a profitat în ultima jumătate de oră de superioritatea numerică avută în disputa cu FCSB. Silviu a explicat că la ședința video de miercuri a remarcat spațiile mari din centrul defensivei liderului, iar la joc a profitat, reușind să deschidă scorul în minutul 13 al jocului contra liderului.

”Am făcut o partidă foarte bună, chiar dacă au fost unele greșeli în prima repriză. Am pierdut două puncte mari pentru că trebuia să câștigăm, mergem mai departe și sperăm să câștigăm cu Petrolul. Am văzut la analiza video înainte de meci că sunt spații mari în centrul defensivei la FCSB și am profitat de acest lucru la gol. Probabil a intervenit și oboseala pe final, sunt multe meciuri, urmează cu Petrolul și Sepsi. Urmează multe meciuri grele și avem nevoie de puncte” a declarat Balaure la flash-interviul de la finalul meciului cu FCSB.

Jucătorul lui FC Hermannstadt crede că echipa sa va ceda în continuare cu greu puncte pe teren propriu. ”După prima etapă, a fost o întâmplare că am pierdut cu Farul, cine vine aici e greu să plece cu punct sau puncte. Cine vine la Sibiu, e greu să plece cu punct sau puncte. Avem 13 puncte, dar nu ne bucurăm așa tare. Meritam o victorie!”, a declarat Balaure, la finalul meciului cu FCSB.

FC Hermannstadt a urcat pe locul 5 în Superliga după rezultatul de joi seară, 2-2 cu FCSB.

Ai aflat că