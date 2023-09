Măgura Cisnădie a fost sâmbătă seara spulberată în deplasarea de la Bistrița, acolo unde a cedat categoric, 25-35.

Măgura reușise etapa trecută o victorie surprinzătoare, cu Brăila, însă a fost de nerecunoscut în deplasarea de la Bistrița. Gazdele s-au desprins la 7-3 în minutul 8, însă, cu Batinovic între buturi, Cisnădia a echilibrat disputa și s-a apropiat la un singur gol în minutul 19. La pauză, Gloria conducea cu 17-15, iar meciul părea deschis oricărui rezultat.

De la 22-19 pentru Bistrița în minutul 40, Măgura s-a prăbușit complet. Cu portarul De Arruda în mare formă (50% mingi apărate), Bistrița a profitat și a marcat gol după gol. Gazdele s-au impus la final cu 35-25, un duș foarte rece pentru trupa lui Alexandru Weber, care a coborât pe locul 12, cu 4 puncte din 5 partide.

La conferința de presă organizată la finalul jocului de la Bistrița a fost trimis secundul Măgurii, Bogdan Nițu. ”Venim după un meci foarte bun făcut de noi, am crezut că menține același ritm, am reușit doar în prima repriză, unde am făcut un joc bun și în apărare în atac. În repriza a doua, am pierdut foarte multe mingi și am avut multe aruncări apărate de fosta noastră portăriță” au fost explicațiile date de secundul Bogdan Nițu.

Cu 12 goluri reușite, Abed Kader a fost singura jucătoare care a avut o evoluție bună la Bistrița, deși în lot sunt straniere plătite cu salarii substanțiale. ”A fost un meci dificil, am avut probleme în faza de apărare, cât și un pic în cea de atac. În prima repriză ne-a mers mai mult faza de apărare, în a doua repriză atacul ne-a mers mult mai bine decât defensiva” a spus Dana Abed Kader.

De altfel, Măgura Cisnădie este cel mai slab club la nivel de comunicare, fiind sigura echipă din campionat care nu are o pagină de facebook actualizată cu noutăți despre echipă și care, în plus interzice jucătoarelor să dea declarații presei.

Măgura: Batinovic, Rajcic, Pașca – Abed – Kader 12, Roșu 5, Neagu 2, Tomescu 2, Iskit Caliskan 2, Kepic 1, Vasileusakaya 1, Galinska, Jlezi, Ilie, Tătar.

