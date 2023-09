Sâmbătă, 22 septembrie 2023 în salonul Muzeului Municipal Regina Maria din Iași a avut loc acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași dl Alexandru Constantin Chituță.

Distincția a fost oferită de dl. Primar Mihai Chirica la recomandarea Facultății de Arte din cadrul Universității Naționale George Enescu din Iași.

La eveniment au participat dl. prof. Univ. Dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte George Enescu, dl. Prof. Univ. Dr. Adrian Stoleriu, decanul Facultății de Arte din Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, dna prof. Univ. Dr. Tereza Sinegalia, dl. Prof. Univ. Dr. Petru Bejan alături de alți invitați.

Alexandru Constantin Chituță a declarat: “Aceasta Distincție mă face să fiu și mai legat și apropiat de Iași, capitala istorică a României unde am organizat diferite evenimente în premieră în Moldova. Vor urma și altele. Atât eu personal cât și Muzeul Național Brukenthal are semnate contracte de parteneriat cu Muzeul Municipal Regina Maria și cu Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași. Am propus cu prilejul ceremoniei de acordarea a titlului de Cetățean de Onoare a Municipiului ca începând din 2024 ediția SCAF – Festivalul Internațional de Artă Contemporană de la Sibiu să fie ținut și la Iași, cu o extensie.

Mulțumesc Iași, un oraș minunat cu oameni dedicați, frumoși și recunoscători. Mulțumesc domnului primar Mihai Chirica și membrilor Consiliului Local Iași cât și doamnei Aurica Ichim, directoarea Muzeului Municipal Regina Maria și domnului decan Adrian Stoleriu și colectionarului George Șerban împreună cu domnia sa am realizat lucruri foarte frumoase în Iași și în România”.

Dl. Mihai Chirica primarul Municipiului Iași a afirmat cu acest prilej: “La Muzeul Municipal Regina Maria a fost o munca titanică. Dacă privim în urmă și ne gândim la ce era aici acum 5 ani de zile putem sa facem o comparație. Munca aceasta a fost făcută de echipa acestei instituții împreună cu oameni din Iași și din exteriorul Iașului, printre care și dl. Alexandru Constantin Chituță. Nu e ușor în sfera culturală, în această piață, să devii credibil. Poți înființa oriunde un muzeu, dar sa faci un muzeu despre care să se vorbească e destul de greu. S-a reușit aici în câțiva ani să se promoveze un patrimoniu valoros. Ne-am sfătuit și cred că am procedat corect să facem și noi gesturi de recunoștință. Putem dintr-o perspectivă foarte înțeleaptă să oferim ceea ce legea ne permite. Pentru Muzeul Municipal Regina Maria din Iași sprijinul oferit de dl. Alexandru Constantin Chituță alături de elita muzeelor din România și nu numai- Muzeul Național Brukenthal, a reprezentat un act deosebit, e ca și cum aș merge la braț cu Regele Charles. Îi mulțumesc d-lui Alexandru Constantin Chituță pentru energia sa și pentru tot ce a realizat la Iași. În unanimitate de voturi în ședința Consiliului Local din luna august s-a votat acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași”.

Adrian Stoleriu, decanul Facultății de Arte din cadrul Universității Naționale George Enescu din Iași a afirmat: “Prin toate aceste evenerminte pe care le-a organizat sau la desfășurarea cărora a luat parte, Dl. Chituță s-a remarcat printr-o foarte bună cunoaștere a marketingului muzeal, a patrimoniului cultural, dovedind competențe înalte de comunicare și coordonare, prin intensificarea realațiilor dintre instituția muzeală și public, fapt ce s-a deosebit prin creșterea evidentă în ultimii ani a numărului de vizitatori ai diferitelor expoziții organizate de Domnia sa în țară sau în străinătate. Toate evenimentele pe care le-a organizat pe parcursul carierei sale profesionale conturează profilul unui om de acțiune, în adevăratul sens al cuvântului, neobosit și implicat total atât în activitatea conceptuală și de esență a manifestărilor artistice pe care le pune în scenă, cât și în cea efectivă, de panotare și montare pe simezele galeriilor sau ale muzeelor a unor valoroase exponate de artă. În susținerea unor astfel de manifestări, dl. Alexandru Constantin Chituță a înțeles că reușita oricărui eveniment este condiționată de implicarea totală, în luarea celor mai eficiente decizii, dar și în asigurarea tutoror condițiilor necesare bunei desfășurări a acesuia. Tot în acest sens, Dl. Alexandru Constantin Chituță este și inițiatrorul axei culturale Sibiu-Iași-Chișinău, un demers cu importanță decisivă în întărirea realațiilor de cooperare în domeniul culturii dintre cele trei centre importante de gândire ale României și Republicii Moldova. Toate aceste evenimente constituie tot atâtea argumente ale aprecierii pe care Dl. Chituță o manifestă față de viața culturală a orașului nostru, constituind un fundament stabil al viitoarelor proiecte și colaborări culturale pe care le avem în vedere. Ele sunt totodată și expresia recunoștinței pe care oficialitățile orașului Iași i-o adresează, apreciere căreia mă aliniez și eu, în nume personal”.

