După remiza de duminică seara, de la Ploiești, scor 0-0, meci în care Sibiul a jucat 85 de minute în superioritate numerică, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu crede că echipa sa nu știe să profite de situațiile când are un om în plus pe teren.

Tehnicianul a explicat că Petrolul s-a apărat perfect în inferioritate, iar spațiile au fost inexistente pentru atacanții Sibiului. ”Suntem alături de Iancu, băieții au zis și la pauză că joacă pentru Dragoș, efortul a fost mare, au dat totul, dar este al nu știu câtelea meci în care jucăm în superioritate și nu reușim să câștigăm. Nu știm să jucăm în superioritate, dar e foarte greu cu o echipă care se aglomerează în careu. Se poate spune că am avut superioritate cu FCSB, când ei au rămas sus, am avut situații mari, dar acum spațiile au fost restrânse, chiar dacă am jucat și cu doi atacanți. Poți să bagi și 4,5 atacanți, nu ai cum să marchezi, le-am cerut să coboare între linii, să scoată mingea la margine, să venim cu centrări, au venit cât au putut, Petrolul s-a apărat foarte bine. Ne doream și celelalte două puncte, dar gândurile sunt doar la Iancu” a spus Măldărășanu la flash-interviul de la finalul jocului de la Ploiești.

Chiar dacă ar fi câștigat la Ploiești, rezultatul nu ar fi adus nicio bucurie, după accidentarea teribilă a lui Dragoș Iancu. ”Echipa a fost foarte unită la pauză, eu am văzut doar la final pe telefon cum arată piciorul lui, echipa s-a motivat să joace pentru el, a făcut efort mare, dar poate o greșeală putea face ca noi să marcam. Și Petrolul putea pe contraatac să marcheze, noi ne-am deschis foarte mult. Orice rezultat ar fi fost, și dacă câștigam, bucuria nu exista” a conchis Măldărășanu.

Tehnicianul Sibiului este convins că nu a existat intenție la intrarea lui Valentin Țicu la ”Sunt sigur că Țicu nu a vrut, intenție să vezi de a rupe piciorul unui jucător nu îmi aduc aminte. Nu cred că există intenție, numai în pielea lui Țicu să nu fii, dar mai ales în cea a lui Dragoș Iancu.”

”Vom schimba mai mult cu Sepsi”

Marius Măldărășanu s-a referit și la meciul de cupă, de pe Stadionul Municipal, cu Sepsi Sf. Gheorghe. ”Avem meciuri la 3, 4 zile, sunt alți jucători care vor trebui să intre, probabil vom schimba mai mult echipa la meciul cu Sepsi, care este câștigătoarea cupei, cu siguranță vor schimba și ei, dar nu masiv. Primul obiectiv este să ne refacem, să fim pozitivi atât cât putem după acest incident, mergem înainte, băieții trebuie să dea totul pe teren, indiferent cât sunt de obosiți”.

FC Hermannstadt va disputa primul joc în Grupa A a Cupei României pe teren propriu, cu Sepsi Sfântu Gheorghe, pe 27 septembrie, de la ora 18.30.

