După succesul obținut duminică la Alba Iulia, 1-0 cu CS Universitar, ACS Mediaș a urcat pe locul 3 în Seria 9 și este pe poziție de play-off.

Succesul Mediașului din etapa a cincea a Ligii a III-a a fost unul extrem de important, mai ales că etapa precedentă Universitar Alba Iulia câștigase cu un neverosimil 5-0 la Cugir.

Căpitanul Cristian Avram a punctat din nou din penalty și este golgheterul echipei, deși joacă pe postul de fundaș central. Transferat zilele trecute, Răzvan Trif a fost titularizat și a dat un plus de siguranță defensivei.

Antrenorul medieșenilor, Mihai Ianc a fost fericit după prima victorie în deplasare. ”A fost a treia victorie, una în stil italian, dar este foarte bine pentru că sunt primele puncte obținute pe teren străin, am mai avut doar o deplasare, la Cugir, unde am simțit miza. La Alba Iulia, băieții nu au mai avut trac, au jucat ce am pregătit și am știut să speculăm calitățile noastre și am meritat victoria” a declarat antrenorul Mihai Ianc.

Președintele clubului ACS Mediaș, Ionuț Buzean a reliefat spiritul echipei, care a compensat jocul mai puțin reușit. ”Ne bucurăm că am reușit să legăm trei victorii. Chiar dacă la Alba Iulia jocul nu a fost foarte convingător, am arătat spirit de echipă, care ne dă speranțe pe mai departe. Pentru noi urmează jocul cu Viitorul Cluj, o echipă formată din mulți tineri, sperăm să obținem o nouă victorie și să abordăm restul campionatului cu un moral foarte bun” a anunțat Ionuț Buzean.

ACS Mediaș este pe locul 3 în Seria 9, cu 10 puncte din 5 jocuri, la trei lungimi în spatele liderului Unirea Ungheni.

