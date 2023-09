Sâmbătă, 23 septembrie, actrița sibiancă Ioana Ginghină s-a căsătorit a treia oară, la vârstă de 46 de ani, devenind soția lui Cristi Pitulice, un bărbat care nu face parte din lumea mondenă.

Ioana nu și-a dorit ca evenimentul să fie unul fastuos, astfel că a fost doar o petrecere restrânsă, în curtea casei sale, alături de cei mai apropiați prieteni și câteva rude. Pentru că a avut deja două nunți în trecut, Ioana Ginghină le îndeamnă pe viitoarele mirese să se bucure pe deplin de ziua lor specială.

Vedeta a subliniat că stresul prelungit și grijile legate de organizarea evenimentului pot afecta negativ experiența miresei și că femeile ar trebui să se concentreze pe bucuria autentică a zilei.

„Recomand viitoarelor mirese să se bucure de nuntă, să nu mai fie stresate așa pentru că eu am trecut de două ori prin asta și știu ce înseamnă și nici nu te bucuri de nuntă pentru că te stresezi un an de zile înainte și după aceea vine nunta și nu apuci să te distrezi că trebuie să ai grijă de toată lumea. După aceea, plângi încă vreo două luni că a trecut. Eu nu mai vreau să fac greșeala asta anul acesta. Eu fac invers acum, nu prea mă stresez cu nimic”, a mărturisit Ioana Ginghină înainte de nuntă, pentru Antena Stars, relatează portalul de știri ziare.com.

Ioana Ginghină a mai fost căsătorită cu actorul Alexandru Papadopol (2006-2019), alături de care o are pe fiica Ruxandra, iar înainte a mai avut un mariaj eșuat, încheiat în 2004.

