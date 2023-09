Locuitorii din cartierul Belvedere au făcut o petiție prin care cer modernizarea străzii Ogorului. Aceștia sunt nemulțumiți de starea în care se află strada, mai ales că se apropie sezonul ploios când drumul va fi aproape impracticabil.

Sibienii care și-au achiziționat apartamente în cartierul nou din Sibiu au trăit cu speranța că drumul va fi asfaltat, însă după mai mulți ani strada Ogorului este în continuare de pământ. După numeroase sesizări, locuitorii au decis să realizeze o petiție online prin care solicită Primăriei Sibiu să modernizeze drumului, dar și realizarea trotuarelor.

În urmă cu aproape un an, locuitorii ansamblului rezidențial Belvedere declarau pentru Ora de Sibiu că după ce plouă sunt nevoiți să meargă cu încălțămintea în pungi. Aceștia mai spuneau că dezvoltatorul le-a promis stradă asfaltată, lucru care nici până în prezent nu s-a mai întâmplat, locuitorii confruntându0se cu aceeași situație an de an. (DETALII AICI)

Mai jos redăm conținutul integral al petiției:

„Primăria Municipiului Sibiu,

Proprietarii din noua zonă rezidențială situată in Sibiu, pe strada Ogorului, după calea ferata, solicităm prin prezenta petiție, modernizarea obiectului rutier prin asfaltarea, crearea căilor de acces, realizarea trotuarelor aferente zonei, locuri de parcare stradale.

De asemenea, solicităm următoarele:

– prioritizarea obiectivului menționat, având în vedere starea deplorabilă în care se află fiind aproape impracticabilă deplasarea pe jos în condiții de ploi, zăpezi;

– această stradă reprezintă principala cale de acces către multiplele zone rezidențiale ce se dezvoltă și urmează să se dezvolte;

– strada Ogorului, respectiv strada Coralului oferă posibilitatea tranzitului rapid între zona de Sud, respectiv Nord a cartierului Turnișor;

– cele două străzi menționate anterior reprezintă o cale de acces rapidă către Noul Spital Clinic Județean de Urgență Sibiu amplasat în municipiul Sibiu, strada Calea Șurii Mici, FN, CF 127759, 125625, nr. top. 127759, 125625, județul Sibiu;

– nu în ultimul rând doresc să evidențiez și partea estetică cât și cea umană, din punct de vedere al confortului în ceea ce privește accesul cu un cărucior pentru copii, persoane cu dizabilități sau pentru locatarii mai în vârstă

– vă rugăm să țineți cont și de faptul că densitatea populației este în continuă creștere în zona menționată.

Totodată, în conformitate cu legislația în vigoare privind liberul acces la informațiile de interes public, rog comunicarea demersului efectuat privind prezenta petiție/sesizare/solicitare la adresa precizată mai sus”.

