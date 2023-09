Cea de-a IX-a ediție a „Premiilor Constantin Chiriac” a avut loc zilele trecute, în Prisăcani, satul natal al lui Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, cel care a inițiat această competiție prin care elevii primesc recunoașterea calităților lor intelectuale și sufletești, pentru a-i angaja în destinul comunității. Elevi, profesori, reprezentanți ai comunității, oficialități, preoți, dar și câștigători ai edițiilor precedente s-au reunit în satul Prisăcani, pentru această ceremonie emoționantă.

În urmă cu nouă ani, Constantin Chiriac a înființat Asociația „Viitorul Prisăcani” pentru a oferi locuitorilor acestei comunități o viață cât mai bună și pentru ca toți acești copii să se întoarcă demni în satul natal, fiecare câștigător al „Premiilor Constantin Chiriac” devenind membru al Asociației și fiind stimulat să se implice la rândul său în proiecte destinate comunității.

Prin această inițiativă, sunt susținuți copii care dovedesc talent și implicare, dar și cazuri sociale deosebite. Spre exemplu, în urmă cu cinci ani, câștigătorul marelui premiu venea dintr-o familie cu 10 frați și rămăseseră fără mamă, iar suma de bani primită în cadrul concursului i-a ajutat să își asigure încălzirea cu lemne în iarna care a urmat. Băiatul a finalizat liceul și între timp a ajuns student în Marea Britanie.

„În România sunt nenumărate localități în care sunt mulți copii care au nevoie de ajutor, tandrețe și iubire. În același timp, am convingerea că în România sunt alte mii de personalități care și-ar putea permite să-i sprijine pe copiii din localitățile unde s-au născut, să le dea încredere, speranță și soluții pentru un viitor mai bun. Cred că dacă acest model ar fi preluat, am putea construi un viitor mai bun pentru copiii noștri. Mulțumesc tuturor celor care s-au alăturat acestei acțiuni excepționale: Dent Estet, Medlife, Polisano, Gilda Lazăr, Lucian Romașcanu – lider al Grupului senatorial PSD, Celestin Constantin, Constantin Chirilă, Daniela Jula, muzician, fata surorii mele, și mulți alți prieteni!”, a spus Constantin Chiriac.

Au fost acordate următoarele premii:

Premiul I:

Andreea Chirilă

Premii II

Alexandru-Gheorghe Niță Vasile-Alexandru Petrea

Premiul III

Daria-Ștefania Manea Petronela-Denisa Popa Mihai-Sebastian Buruiană

Mențiuni

Ștefan-Darius Coadă-Galbenă Cristian Andrei Melinte Robert-Gabriel Gavril Denis-Vasile Costică Delia-Beatrice Anton,

Premiul special: Robert Petronel Avasiloaie

Elevii din localitatea Prisăcani care au trimis eseuri pentru concurs au primit premii substanțiale în bani, rucsacuri și dulciuri, iar fiecare dintre cei 20 de copii au primit câte o tabletă din partea Dent Estet.

La ediția de anul acesta, elevii au fost provocați să răspundă la o serie de întrebări și să își spună părerea despre anumite subiecte: Descrieți fiecare dintre voi o inițiativă pe care ați avut-o pentru ca voi, familia voastră, prietenii sau locuitorii din Prisăcani să trăiască mai bine, Ce acțiuni personale ați avut pentru ca natura – copacii, plantele, mediul să fie protejate, să fie ajutate să crească și să aveți un mediu curat?, Cum v-a schimbat războiul de la granițele țării viața și ce ați decis fiecare dintre voi să faceți pentru viitorul vostru?

Lucrările redactate de elevii Școlii Gimnaziale Prisăcani s-au dovedit și anul acesta de o calitate excepțională.

„O inițiativă personală pentru ca eu, familia mea, prietenii sau locuitorii din Prisăcani să trăiască mai bine a reprezentat-o aceea referitoare la momentul când am fost aleasă de către colegii mei să fiu reprezentantă în Consiliul Local al Tinerilor Prisăcani, pentru a veni cu idei în folosul comunei. (…) O altă inițiativă personală care aduce atât tinerii, cât și adulții mai aproape, creează relații de prietenie, aduce bunăstarea comunei, prosperitate și multă fericire în inimile copiilor este voluntariatul. Vara aceasta am avut plăcerea să fac parte din echipa de voluntari ai comunei care aduce zâmbete copiilor în fiecare vară. Tabăra din pridvorul satului este un eveniment mare, important și așteptat de toți copiii în fiecare vară. (…) Fiecare zi se încheia cu o oră de lectură în care copiii aveau parte de odihnă și de muzică liniștitoare pe fundal, după aceasta copiii își completau propriul jurnal primit, iar totul se termina cu o rugăciune. După primul an de voluntariat nu am câștigat doar zâmbetele și dragostea copiilor, ci și o familie”, a scris Andreea Chirilă, elevă în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială din Prisăcani, câștigătoarea Premiului I.

Ai aflat că