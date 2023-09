Sâmbătă, 23 septembrie, a avut loc cea de-a V-a ediție a „Drumețeniei”, un prilej excelent pentru a îmbina curățenia cu ieșitul în natură.

”În numele echipei Anii Drumeției vreau să mulțumesc, încă o dată, tuturor celor care s-au implicat în cea de-a V-a ediție a *DRUMEȚENIEI. Am constatat cu bucurie că numărul deșeurilor aruncate în locuri nepermise s-a micșorat simțitor dar, cu toate acestea, am reușit să strângem sâmbătă, împreună, peste 4,3 tone de deseuri. Am fost peste 200 de persoane care ne-am unit forțele pentru acest scop și putem să spunem cu mândrie că am avut printre noi peste 50 de copii, lucru care denotă faptul că eforturile în educarea tinerei generații și responsabilizarea în ceea ce privește protecția mediului are rezultate.” – Alexandru Hanea, coordonatorul Programului „Anii Drumeției”

Au fost organizate 7 echipe care au acoperit 7 dintre zonele considerate vulnerabile din punct de vedere al ecologizării în Județul Sibiu astfel:

Adrian Bibu (Consiliul Județean Sibiu) – zonă ecologizată Pădurea Dumbrava (în spatele hotelului Hilton); Traian Stoiță (Centrul Creației Junii Sibiului)– zonă ecologizată Valea Hârtibaciului zona Mohu; Mirel Dragoste (BC CSU Sibiu) – zonă ecologizată Prislop, Rășinari; Ionuț Rusu (SOMA Sibiu) – zonă ecologizată Gura Râului, lângă baraj; Ovidiu Neaga (Povestea Calendarului) – zonă ecologizată Porumbacu de Sus zona turistică; Dani Troancă (Club Sportiv Comunitar) – zonă ecologizată Pădurea Dumbrava spre Cisnădioara; Alexandru Hanea (Anii Dumeției) – zonă ecologizată Bâlea.

Prin proiectul „Anii Drumeției” ne dorim să tragem un semnal de alarmă în ceea ce privește depozitarea ilegală a deșeurilor, fie aceste biodegradabile sau nu, și impactul negativ pe care îl au asupra mediului înconjurător și animalelor sălbatice.

Din fericire, campaniile de conștientizare organizate periodic, amenjarea de spații speciale pentru depozitarea deșeurilor, au un efect benefic în ceea ce privește aruncarea deșeurilor.

Astfel îi sfătuim atât pe turiști cât și pe localnici să continue să arunce ambalajele, resturile de mâncare și țigările doar în spațiile special amenajate, iar, acolo unde acestea nu există, să aibă mereu la îndemână un sac de gunoi în care să strângă deșeurile, în special când ies în natură.

O noutate pentru această acțiune a fost susținerea din partea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sibiu în vederea prevenirii aruncării deșeurilor în locuri nepermise și, de asemenea, în informarea referitor la întâlnirea cu animalele sălbatice în zonele cu risc crescut.

