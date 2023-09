Mijlocașul ofensiv al echipei FC Hermannstadt, Dragoș Iancu a fost operat luni la Spitalul Monza de fractură de peroneu, având o placă de titan și șurburi prinse de ligamentul de la gleznă.

Dragoș Iancu se pregătește să părăsească Spitalul Monza, dar va mai rămâne câteva zile în Capitală, pentru a îi fi schimbat pansamentul.

Operat luni dimineața, după fractura deschisă de peroneu suferită duminică, în meciul cu Petrolul, scor 0-0, Dragoș Iancu va reveni la echipă cel mai probabil în ianuarie 2024.

”Este posibil să îmi dea drumul miercuri sau joi, depinde cât de repede se vindecă rana de la picior. Trebuie să rămân în București, să îmi schimbe ei pansamentul. Săptămâna viitoare, marți, aș putea fi acasă, la Cluj” a spus Iancu pentru Gazeta Sporturilor.

Jucătorul care l-a accidentat, petrolistul Valentin Țicu l-a vizitat și el la spital, pentru a își cere scuze.

Chirurgul Gabriel Dinu a garantat că tânărul jucător va putea continua activitatea de fotbalist. Peste un an, Iancu va mai efectua o operație, pentru a îi fi îndepărtată placa din titan. „Mi-a pus o placă de titan la peroneu și ceva șuruburi, cu care a prins ligamentul. Placa o să mi-o scoată peste un an, cam așa, din ce am înțeles”, a mai spus Iancu pentru GSP.

Recuperare la Ovidiu Kurti

Președintele lui FC Hermannstadt, Dani Coman a anunțat că Iancu va face recuperare alături de Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul de la FCSB, care a ”reperat” mulți sportivi de top, dar și personalități din Capitală. „Recuperarea o va face la Ovidiu Kurti, de la FCSB. M-au sunat cei de la FCSB, și de la CFR m-au sunat să vină să facă recuperarea”, a anunțat Dani Coman. Oficialul sibienilor este convins că jucătorul va reni în ianuarie alături de echipă.

