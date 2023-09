Polițiștii Brigăzii Rutiere au oprit miercuri un șofer în vârstă de 37 de ani, care, după ce a fost testat cu aparatul DrugTest, a reieșit că a consumat cocaină. Surse din anchetă susțin că este vorba de cântărețul Guess Who, acesta fiind dus la sediul INML.

Polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza sectorului 1, au oprit pentru control un autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 37 ani, scrie Mediafax.

În urma testării preliminare cu aparatul Drugtest, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a unei substanțe psihoactive, motiv pentru care șoferul a fost dus la sediul Institutului Național de Medicină Legală (INML), în vederea prelevării de mostre biologice.

Surse din anchetă au declarat, pentru MEDIAFAX, că este vorba de cântărețul Guess Who, al cărui test a ieșit pozitiv la cocaină.

Polițiștii au deschis un dosar penal în cadrul căruia se efectuează cercetări in rem pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și pedepsite de art.336 alin 2 din Codul Penal.

Cine este Guess Who

Guess Who, pe numele sau real Laurentiu Mocanu, a fost unul din “copiii teribili” ai generatiei hip-hop de sub aripa trupei Parazitii.

Prima sa reprezentatie a avut loc in 2001 si de atunci colaborarile au curs, din ce in ce mai multe, de la an la an. Vocea lui Guess Who a putut fi auzita pe materiale semnate de nume mari ale hip-hop-ului romanesc precum PARAZITII, BITZA, GRASU XXL sau MAXIMILIAN, lasandu-si amprenta vocala pe 12 albume.

In 2005 scoate primul material discografic, impreuna cu colegul sau din trupa Anonim, Dragos Zekko, sub egida trupei Parazitii si anume “Hai sa vorbim”, album care a beneficiat si de difuzarea a doua clipuri foarte bine primite de public, “Extrema Zilei” si “Inghetata”.

Dupa “Hai sa vorbim” si multe alte colaborari, in 2006 se intoarce la mai vechii sai “mentori”, realizand impreuna cu Ombladon piesa si videoclipul “Noapte Buna Bucuresti”. Dupa succesul clipului, se orienteaza catre o cariera solo, concentrandu-se pe conceperea primului sau material discografic, albumul “Probe Audio” lansat in 2009.

