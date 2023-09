După finalul partidei de cupă, FC Hermannstadt – Sepsi 1-1, antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu (48 de ani) a acuzat că echipa sa nu a primit un penalty, la o fază în care Paraschiv a fost împins în careu.

FC Hermannstadt a remizat miercuri în prima etapă de cupă, 1-1 cu Sepsi Sf. Gheorghe. Cosmin Matei a deschis scorul pentru covăsneni din penalty în minutul 53, iar sibienii au egalat în minutul 65 prin Florin Bejan.

La conferința de presă susținută la finalul jocului, antrenorul Marius Măldărășanu și-a felicitat jucătorii pentru evoluția bună și a subliniat că nu a folosit doar rezerve. ”A fost un meci greu, toate vor fi grele, chiar dacă jucăm cu o echipă din Liga a 3-a și o altă echipă de Liga a 2-a. Ați văzut ce rezultate sunt, asta este până la urmă competiția, am jucat cu Sepsi, echipă de cupe europene, care a câștigat trofeul. Îmi felicit băieții pentru acest joc, este al 4-lea joc în 10 zile, au dat ritmul, au controlat partida, a fost un efort foarte mare, unul susținut. Chiar dacă a părut că echipa a fost mult schimbată, nu au fost rezerve, în primul 11 au fost jucători care în campionat au fost titulari, Biceanu, Muțiu, Medina, Oroian, Gabi Iancu. Era normal să joace, ca ritm de joc. În plus, jucătorii care au jucat acum 3 zile au făcut un efort foarte mare și puteam risca accidentări, dar cei care au intrat au făcut o partidă foarte bună și ca joc și ca ocazii”, a spus Măldărășanu la finalul partidei cu Sepsi, deținătoarea cupei.

”Nu trebuie să îți dea un cap în gură ca să fie penalty”

De asemenea, tehnicianul sibienilor crede că echipa sa trebuia să beneficieze de un penalty la scorul de 1-1, după ce Daniel Paraschiv (24 de ani) a fost împins în careu de un adversar. ”Din păcate, am primit un gol din nimic nici n-am văzut faza, am înțeles că a fost o ținere. Cred că meritam un penalty la faza lui Paraschiv pentru că acea fază am văzut-o. Nu trebuie să-ți dea cu capul în gură ca să fie penalty, a fost un brânci. Puteam lua 3 puncte în această etapă a grupei României, dar mergem înainte, ne așteaptă alt joc la patru zile, vom vedea ce e de făcut”, a mai spus Măldărășanu.

