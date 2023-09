Documentarul „Arsenie Boca. Viața de apoi“, realizat de regizorul Alexandru Solomon, a stârnit numeroase controverse, iar zilele trecute Arhiepiscopia Sibiului a cerut interzicerea difuzării filmului la Festivalul Astra Film.

Arhiepiscopia Sibiului a solicitat ca filmul „Arsenie Boca. Viața de apoi“ să nu mai fie difuzat la Festivalul Astra Film. Drept răspuns la această cerere, atât reprezentanții Festivalului Astra Film, cât și conducerea Muzeul ASTRA au refuzat solicitarea Arhiepiscopiei, fiind considerată o încălcare a libertății de exprimare. Mai mult, AFF va organiza o dezbatere, după difuzarea filmului, la care sunt invitați să participe inclusiv reprezentanți ai Arhiepiscopiei.

Citește și: Astra Film refuză cererea Arhiepiscopiei Sibiu și nu interzice filmul cu Arsenie Boca. ”În 30 de ani, nu am cenzurat niciun film”

Invitat la emisiunea „Morning Glory cu Exarhu”, regizorul și producătorul documentarului „Arsenie Boca. Viața de apoi“ a vorbit despre cererea Arhiepiscopiei Sibiului de a interzice filmul la AFF. „Eu sper să se oprească aici. Sper că și-au dat seama că e destul și poate își dau seama că au sărit pârleazul unui teren care nu le aparținea și mai sper asta pentru Festivalul Astra și pentru echipa de acolo care muncește și are încă o sută de filme de gestionat, nu doar al meu. Îmi pare rău că le-am creat această problemă”, spune Solomon.

Regizorul spune că a fost „acuzat” de Arhiepiscopia Sibiului că a mințit în solicitarea trimisă pentru a primi aprobarea de a filma la Sâmbăta Sus. Solomon bănuiește că Arhiepiscopia a fost deranjată de scenele cu pelerinii, de altfel ficționale.

„Noi am făcut o solicitare să filmăm acolo, la Sâmbăta de Sus, pe care ei o citează că nu a fost sinceră, dar dacă citești ce scrie în solicitare și ce citează Arhiepiscopia am făcut ce am zis – un film despre Arsenie Boca, unde a participat și un grup de pelerini pe care i-am adus acolo. (…) Eu cred că oamenii, care zic că «am făcut mișto de pelerini», râd în sală și după le pare rău, se simt vinovați. De fapt, sunt tovarășii mei de drum, împreună ne-am jucat, am făcut niște scene ficționale prin care am încercat să vedem ce se întâmplă dacă e miracol și încerci să îl faci vizibil. Acestea cred că au deranjat și i-a făcut să spună că este o parodie, dar cred că genul acesta de exercițiu scoate ceva la iveală, artificiul scoate ceva din om”, spune regizorul.

În cadrul emisiunii de la radio, regizorul documentarului cu Arsenie a comparat atitudinea autorităților din Arad care au decis anularea proiecției, cu modul în care autoritățile din Sibiu au abordat problema. „La Sibiu autoritățile nu au zis să termine cu filmul de teamă că le taie finanțarea”, spune Solomon.

Totodată el crede că prin film nu a distrus o legendă, ci consideră că „oamenii vor continua să creadă în legendă, dacă îi ajută pe ei și îi fortifică”. Regizorul a mai spus, într-o notă amuzantă: „dacă ar trăit Arsenie l-aș fi întrebat dacă e ok filmul, dacă se simte reprezentat”.

