Muzeul ASTRA, instituție ale cărei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, organizează simpozionul Costume și Colecții în Contextul Patrimoniului Cultural. Comunicăm despre ARTĂ, MEȘTEȘUGURI ȘI CONSERVARE, care are loc în perioada 26-29 septembrie.

Costumul tradițional – marcă de identitate etno-culturală, reducerea riscurilor şi conservarea colecțiile de patrimoniu şi, nu în ultimul rând, investigarea ştiinţifică a bunurilor culturale sunt principalele teme care vor fi dezbătute în cadrul evenimentului, pentru a aniversa cei 20 de ani de la adoptarea Convenției UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial.

Peste 70 de specialişti din România și din străinătate s-au înscris pentru a contribui la schimbul de cunoştinţe. Comunicările lectorilor invitați și ale participanților, cât și evenimentele satelit, conturează conținutul bogat al întâlnirilor plenare și a celor desfășurate în paralel, pe paneluri.

Interesul față de tematica propusă ne-a determinat să lansăm două dintre cele mai semnificative activități în variantă hibrid, deschise specialiștilor care nu s-au putut alătura fizic, dar și publicului larg. Organizatorii își doresc interacțiunea cu urmăritorii „de acasă” prin intermediul întrebărilor care vor putea fi adresate în chat-ul aplicaţiei zoom. Transmisiunea se poate urmări live pe pagina de facebook şi pe canalul youtube al Muzeului ASTRA, în vreme ce participarea în online este posibilă accesând link-urile, conform programului de mai jos.

Simpozionul se desfășoară sub Patronajul Ministerului Culturii și al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO şi sub Egida ICOM România.

Seminar: Costumul tradițional – de la creație la comunicarea culturală, coord. Ioana Otilia Baskerville (AcadIaşi)_HIBRID

https://acsb-ro.zoom.us/j/84861036220?pwd=LqQPVTOB5CoH3arNEVScuFpbJKx5S1.1

Vineri, 29 Septembrie, 2023, orele 09:30-12:00

Masă rotundă: Investigaţiile ştiinţifice și profesioniștii care le realizează: o perspectivă românească, coord. Raluca Iulia Capotă (INCFC), Irina Petroviciu (MNIR) & Cristina Carşote (i-CON) _HIBRID

https://acsb-ro.zoom.us/j/84861036220?pwd=LqQPVTOB5CoH3arNEVScuFpbJKx5S1.1

Seminarul invită la o reflecție asupra modului în care patrimoniul cultural imaterial legat de „meșteșugurile costumului” este conștientizat, analizat și promovat în spațiul public. Care sunt actorii și spectatorii privilegiați, instituțiile, asociațiile care pot contribui la o educație aplicată asupra valorii patrimoniale a acestui obiect cultural în comunitățile, grupurile în care meșteșugul, activitatea de creare este viabilă, dar și dincolo de acestea, în societatea civilă în ansamblul ei? Care poate fi rolul costumului etnic în calitate de patrimoniu viu, în contextul definirii acestuia în Convenția UNESCO din 2003, în societatea viitorului?

Participanți:

Ciprian Ștefan, director general Muzeul ASTRA

Madlen Șerban, Secretar general Comisia Națională a Romaniei pentru UNESCO: Cuvânt de deschidere

Ioana Repciuc Baskerville: The Romanian traditional female blouse and the UNESCO file: Why does it matter so much?

Anila Sulaj, Brunilda Kondi: From Northern Albania’s Mountains to UNESCO’s List of Intangible Cultural Heritage – Xhubleta

Dragana Radoja, Danijela Djukanovic: Protection, preservation and presentation of Zmijanje ‘s embroidery from 2014 until today

Camilla Rossing: (TBD) (Traditional costumes in Norway)

Simone Egger: Dressing up like Bavarians. Folklore between urban lifestyle and the search for identity in times of liquid modernity

Tatjana Bugarski: Changing practices related to folk costumes as intangible heritage: Examples from Vojvodina

Mehbara Abbasova: The beauty of Kelaghayi and the ways of exhibiting this treasure

Rachel Dedman: Material power: Palestinian Embroidery

Masă rotundă: Investigaţiile ştiinţifice și profesioniștii care le realizează: o perspectivă românească, coord. Raluca Iulia Capotă (INCFC), Irina Petroviciu (MNIR) & Cristina Carşote (i-CON)

„Investigarea științifică a bunurilor culturale”, echivalentul noțiunii „conservation science” din terminologia internațională este o condiție legală prealabilă oricărei intervenții de conservare-restaurare asupra bunurilor culturale. Realizată atât la nivel instituțional, cât și individual, investigarea științifică a bunurilor culturale (și oamenii de știință care o aplică) au recunoașterea legală a Ministerului Culturii. Sub aspect profesional, însă, în ciuda unor încercări anterioare de reglementare a situației, investigarea științifică a bunurilor culturale nu se reflectă, încă, într-un grup distinct de ocupații relevante în Clasificarea Ocupațiilor din România. Reuniunea își propune să discute status quo-ul și perspectivele de recunoaştere a ocupaţiei de investigator științific în concordanță cu evoluția altor ocupații legate de conservare, explorând astfel barierele în recunoașterea, formarea și evaluarea competențelor specifice, precum și în integrarea în muncă a cercetătorilor și dezvoltarea carierei lor profesionale.

