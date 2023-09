Fostul polițist Marian Răduinea a prezentat, joi, la finalul ședinței Consiliului Local, posibile infracțiuni comise de șeful Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat (SPADPP) din cadrul Primăriei Sibiu. Potrivit acestuia, serviciul respectiv a emis în mod ilegal tichete pentru parcare gratuită.

Fostul polițist a prezentat, în fața consilierilor locali, rezoluția DNA Alba cu privire la faptele penale pe care el le-a sesizat în primăvară, cu privire la permisele de parcare „în exercițiul funcțiunii” emise de SPADPP. Acesta a precizat că tichetele respective au fost emise ilegal, cerând primarului Astrid Fodor să ia măsuri.

„Motivul prezenței mele aici este de a vă aduce la cunoștință o ordonanță emisă de DNA Alba în cursul săptămânii trecute, care privește posibile fapte de corupție comise de un serviciu din cadrul Primăriei, respectiv Domeniul Public. Cred că e posibil ca și printre dumneavoastră să fie membri care au acel permis de parcare, tichet de parcare în exercițiul funcțiunii. Conform constatării DNA Alba, acel tichet este emis ilegal. Sesizarea trimisă la Parchetul Alba s a făcut pentru infracțiunile de abuz în serviciu față de șeful serviciului dumneavoastră în domeniul public și față de șeful IPJ. Procurorul de la Alba de la DNA a constatat că nu sunt întrunite elementele unei infracțiuni de abuz în serviciu. (…) S-a dispus clasarea pentru abuz în serviciu și disjungerea pentru fapte de fals material în înscrisuri sub semnătură privată. Prejudiciul adus Sibiului trebuie constatat de către dumneavoastră (n.r.: primarul Astrid Fodor) și de Consiliul Local. În această situație trebuie să se constituie parte civilă și parte vătămată. De asta am venit aici. Pe scurt, cât este un tichet de parcare? Știți cât e un tichet de parcare sau un abonament în zona A? Dacă stăm și calculăm 150 de lei pe lună, 1.800 de lei pe an și să zicem că sunt 1.600 de tichete, prejudiciul ajunge la peste 2,8 milioane de lei. Doamna primar, dumneavoastră trebuie să dispuneți control la acel serviciu”, a spus fostul polițist.

Răduinea a precizat, totodată, că prefectul județului Sibiu, Mircea Crețu, a solicitat două astfel de tichete de parcare, membrii PNL, dar și mai multe persoane fizice. „În cuprinsul ordonanței este inclusiv prefectul acuzat de fals. Prefectul a solicitat două permise de parcare în exercițiul funcțiunii, în mod ilegal. Nu avea dreptul pentru mașină personală. Vedeți la explicația textului de HCL unde spune că aceste tichete se emit strict pentru mașinile instituțiilor. Pe acele liste am văzut pe lângă persoane fizice și PNL”, a spus Marian Răduinea.

„Atunci când va fi comunicată Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public ordonanța, o să avem la cunoștință instant de ea, vom lua măsurile necesare și veți fi și informat în scris în 30 de zile”, a spus primarul Astrid Fodor.

Sursa video: Facebook/Marian Răduinea

