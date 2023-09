Proiectul de hotărâre, care prevede creșterea tarifelor de colectare și transport a deșeurilor municipale în Sibiu și zonele limitrofe, „a încins” spiritele la ședința Consiliului Județean, de joi, 28 septembrie.

Proiectul privind propune mandatarea Președintelui Consiliului Județean Sibiu în calitate de reprezentant al Județului Sibiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO” Sibiu privind aprobarea modificării tarifelor activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Zona 5 Săliștea trecut de votul consilierilor județeni, cu toate că șase dintre consilieri au lipsit și alți cinci consilieri reprezentanți ai USR și PSD s-au abținut de la vot.

Consilierii județeni au ales să se abțină în vederea votării proiectului. „Ne vom abține. Nu avem vreo problemă cu mandatarea Președintelui Consiliului Județean dar nu suntem de acord cu majorarea prețurilor, sens în care votul nostru va fi unul de abținere. Avem un motiv suficient de serios încât să nu fim de acord cu majorarea prețurilor. Cred că un om responsabil este atent să nu aducă o majorare a prețului, suportată în cele din urmă de cetățean, în favoarea creșterii patrimoniul unei societăți comerciale și cred că este o explicație suficient de responsabilă și dacă vă satisface bine, dacă nu acesta este punctul nostru de vedere”, a spus Laura Barac, consilier județean PSD.

Cîmpean a considerat ca fiind o acuzație gravă, motivul abținerii la vot a consilierilor PSD. „Este o acuzație foarte gravă și ar trebui să o motivați. Eu știu că este un subiect foarte bun mai ales când ești în opoziție, când te apropii de alegeri ca să scoți pe cineva responsabil de tot de nu ar putea să cadă bine unei anumite părții a societății. Eu cred că rolul nostru ca aleși aici este să luăm decizii în interesul lor și deciziile să le luăm după ce facem o analiză serioasă”, a spus Președinta Consiliului Județean, Daniela Cîmpean.

Președinta CJ a ținut să aducă o explicație pe larg a proiectului cu vederea la creșterea tarifelor pentru colectarea deșeurilor. „Niciodată nu o să vin în fața dumneavoastră, în mod conștient, cu propuneri care știu că într-un fel sau altul v-ar atrage prejudicii, inclusiv personale având în vedere calitatea dumneavoastră și răspunderea pe care o aveți și juridic în calitate de consilieri județeni. Solicitare pe care SOMA a formulat-o pentru modificarea tarifului pe Zona 5 Săliște, discutată împreună cu primarii de pe zona respectivă și împreună cu aparatul ADI Eco și explicată punctual pe texte de lege, pe date care au stat în baza calculelor făcute cu privire la cuantumul acestui tarif modificat.”

„Procedura este următoare: Operatorul formulează cerere de modificare sau ajustare, aparatul Adi Eco analizează acele cereri, analizează dacă sun în conformitate cu normele legale aplicabile, în vigoare după care cu punct de vedere tehnic le transmite primăriilor asupra cărora aceste hotărâri vor fi incidente. Așa s-a întâmplat și în Zona 5 Săliște.(…) Pentru că primarii din zona Mărginimea Sibiului au invocat faptul că aceste tarife sunt prea mari s-a avut o discuție pentru a se găsi soluții și de altă natură de a nu pune în pericol aplicarea legislației, dar care să ducă la o reducere a tarifului. Primarii din Zona 5 nu a fost de acord cu discuțiile care s-au purtat și au acordat un vot negativ solicitării. (…) Domnii primari au solicitat o nouă întâlnire pentru a găsi alte soluții. De comun acord au stabilit ca frecvența pentru reciclabil să fie redusă, adică să nu mai meargă operatorul de două ori pe lună să colecteze deșeurile și să meargă o dată pe lună. Cert este că s-a găsit o modalitate prin care să se încerce reducerea acestui tarif, convinși fiind toți că în ceea ce privește aplicarea legii, solicitare Somei a fost corectă.

„În fața dumneavoastră venim cu cea de-a doua variantă care reduce tariful raportat la înțelegerea făcută între operator și primarii din zonă ca frecvența să fie redusă și să se colecteze reciclabilul o dată pe lună și nu de două ori pe lună. Nu știm care va fi decizia Primăriilor din Mărginimea Sibiului, mi-au cerut o altă întâlnire, dar dacă în continuare se va merge în aceeași direcție probabil că și operatorul își va căuta dreptatea în instanță. Va formula o plângere la următoarele hotărâri și cu toții care nu respectă drepturilor operatorilor, vor fi acționați în instanță. Vin cu propunerea ca această hotărâre să fie adoptată pentru că este un tarif calculat la normele în vigoare de la acest moment, dar fiecare are libertatea așa cum crede de cuviință și să își asume toate consecințele. (…) Este un exemplu foarte clar că nu PNL-ul decide majorarea sau micșorarea tarifelor în județ, este decis de fiecare localitate prin primarii lor în parte, însă noi, la Consiliul Județean, am ales să votăm analizând înainte foarte temeinic legislația și căutând să rămână funcțional acest sistem, a spus Președinta CJ Sibiu.

La apropo-ul Președintei CJ faptul că voturile se dau în funcție de consecințele pe care le-ar avea în vederea alegerilor de anul viitor consilierul județean, Laura Barac, a contrazis-o. „Nu orice vot pe care noi îl vom exprima pe viitor nu va fi o joacă electorală sau pentru o campanie electorală, ci îl exprimăm în cunoștință de cauză și așa cum considerăm noi că este mai bine pentru cetățenii pe care îi reprezentăm”, a spus Laura Barac, consilier județean PSD.

Cîmpean, despre petiția înaintată de USR

Președinta Consiliului Județean le-a cerut consilierilor USR să propună un proiect prin care se evită creșterea tarifelor pentru deșeuri. „Se cere consiliului Județean Sibiu să oprească dublarea tarifelor la deșeuri. Este petiție realizată de colegii noștri de la USR. Având în vedere că Consiliul Județean suntem toți, PNL, USR, PSD, FDGR, vreau să vă solicit dacă aveți o variantă să ne spuneți și nouă la ședința următoare sau la ședința extraordinară cum se face cu propunerea dumneavoastră concretă și constructivă prin care putem să facem acest lucru, vom veni în fața consilierilor județenei, vom cere ADI Eco să transmită tuturor primăriilor din județ această variantă pe care ați identificat-o și toată lumea va fi fericită, inclusiv eu, pentru că la fel ca și dumneavoastră plătim taxe. Prin urmare, aștept ca în termen de maxim două săptămâni să dați această variantă”, spune Cîmpean.

„Mulțumim că ne dați termene și ne spuneți până când să venim cu proiect. Nu lucrăm la consiliul Județean să ne dați termene. Aveți „pâinea și cuțitul în Consiliul Județean” de cel puțin trei ani de zile. La începutul mandatului ne-ați chemat să vorbim despre un proiect mare, noi am venit cu toată inima, am făcut tot ce a ținut de noi. Acum două săptămâni am realizat că am pierdut niște bani pe proiecte legate de gestionarea deșeurilor și acele CAV-uri care ar trebui să redirecționeze foarte mult deșeuri de la groapa de gunoi, care se vor termina în timp. Sunteți în coaliție cu colegii de la PSD, la nivel național, și de acolo pare că u reușesc să se adune bani pentru niciun proiect la nivel local, doar pentru creșteri de taxe(…)”, a spus Adrian Echert, consilier județean USR.

