Părinții unui copil din Sibiu susțin că fiul lor a luat râie la Clubul Școlar Sportiv Kaiac – Canoe din Orșova. Leonardo nu ar fi singurul sportiv din cadrul grupului care ar fi contactat boala de piele, ci și restul sportivilor minori. Mai mult, sportivii din cadrul grupului ar fi participat la competițiile naționale, cu toate că aceștia sufereau de o boală de piele cu transmitere de mai bine de o lună.

În urmă cu un an, sportivul din Sibiu, Leonardo Tocană, a început să practice sportul Kaiac – Canoe în cadrul Clubului Sportiv Şcolar Orşova, prin selecţie de către antrenorii clubului sportiv şcolar de Kaiac – Canoe Orşova şi, în aceeaşi perioadă, a fost transferat cu școala la Colegiul Tehnic ’’Dierna’’ Orşova. Băiatul de 14 ani iubea sportul și îl practica cu pasiune până când în data de 20.06.2023, Leonardo și-a sunat părinții spunându-le pe un ton dezamăgit și descurajat că vrea să renunțe. „Mami eu vreau să mă las de sport, nu îmi mai place, nu sunt bun, sunt ultimul”, le-a spus băiatul la telefon.

În momentul respectiv părinții și-au dat seama că a intervenit ceva pentru că nu cu mult timp în urmă Leonardo era fericit și entuziasmat pentru că practica acest sport. „Am înţeles că acestea sunt vorbele unui copil de 14 ani descurajat, obosit psihic şi fizic dar nu am înţeles de ce această schimbare bruscă de stare, în condiţiile în care cu câteva zile înainte ne povestea telefonic cât de mult îi place acest sport şi că a început să studieze pe platforma youtube tehnici de vâslit pe care le punea în aplicare la antrenamente”, spune tatăl vitreg al lui Leonardo, Marius Costin.

Cu toate acestea, părinții împreună cu antrenorii au decis de comun acord ca Leonardo să participe la Campionatul Național de Viteză la Juniori II &Cadeți Bascov, organizat în perioada 05.08.2023 – 09.08.2023 și la Concursul Național „Criteriul Speranțelor Olmpice” – Selecție pentru Lotul Național de Juniori II- Bascov din data de 11 august.

„Mă mănâncă pielea foarte tare”

În decursul a două săptămâni Leonardo şi-a mai revenit pshic și a obţinut rezultatul de vicecampion naţional la proba de Kaiac 4 juniori II. Însă, după ce a avut loc Campionatul Naţional la Bascov – Budeasa, la care au participat 14 cluburi sportive din toată ţara, sportivul sibian s-a întors acasă, moment în care părinții au aflat care a fost cauza care l-a determinat să renunțe la sport.

Cu lacrimi în ochi, Leonardo le-a povestit părinților coșmarul prin care a trecut atât el, cât și restul sportivilor de la Clubul Școlar Sportiv Kaiac – Canoe din Orșova. Mâncărimi de piele îngrozitoare și antrenamente în detrimentul bolii de piele de care sportivii sufereau. „Mami mă mânca pielea noaptea de nu puteam să dorm!!”, „Nu mă puteam odihni nici noaptea, nici ziua! Ne scoteau la antrenamente, ne udăm, era foarte cald, mă mânca pielea foarte tare”, sunt cuvintele sportivului de 14 ani, din Sibiu.

Auzind acestea, părinții au început să se uite rapid pe pielea copilului pentru a descoperi cauzele disconfortului. „Am decis împreună cu soţia să facem o inspecţie vizuală a copilului şi am observat bubiţe mici ca nişte pişcături de ţânţari la încheieturi, subraţ, deasupra degetelor de la picioare, glezne şi zona intimă toată plină! Am căutat online să vedem ce ar putea fi şi Google Lens ne indică afecţiunea de scabie sau râie. Am crezut că este imposibil şi am decis ca în cel mai scurt timp să consultăm medicul de familie şi un medic specialist”, spun părinții lui Leonardo.

Într-adevăr, copilul avea râie conform medicilor și nu era singurul. Părinții au aflat că și alți colegii de-ai lui Leonardo au avut aceleaşi simptome, diagnosticul fiind de scabie-raie, același ca și la Leonardo. Mai mult, unul dintre părinți aflase că și el contactase boala de piele.

Sportivii au participat la competiții naționale, cu râie

De îndată au sunat la clubul de de Kaiac – Canoe Orşova, unde au discutat cu directorul general Lucian Banaduc. Directorul i-a rugat să o sune pe asistenta clubului, pentru că el nu este în măsură să dea astfel de diagnostic. Odată sunată asistenta de la clubul sportiv, aceasta a încercat să aplaneze situația, spunând că nu este așa grav precum pare. „Doamnă, nu este râie, este scabie, nu intraţi în panică, se tratează”, le-ar fi spus asistenta părinților lui Leonard. Aceasta le-a mai dat și câteva sfaturi medicale „Trebuia să carantinati copilul în cameră, să se dea cu cremă cu sulf, să se spele cu săpun cu sulf, să fierbeţi hainele şi lenjeria la 3 zile, să nu ia contact cu nimeni până se vindecă”, a spus asistenta.

Părinții lui Leonard susțin că problema era cunoscută de reprezentanții clubului sportiv și au ținut să nu le-o spună părinților, sportivii minori facând în continuare antrenamente şi participând la o competiţie naţională. Leo le-a mai povestit părinților că asistenta venea cu o cremă în fiecare cameră şi le dădea la toţi copii câte două degete de cremă să se ungă pe bube, în fiecare cameră din complexul sportiv, până când se termina tubul. Crema respectivă era folosită de aproximativ 15 – 20 copii, băieţi şi fete, spune acesta.

Dată fiind problema, părinții consideră această întâmplare ca „o faptă foarte gravă în conformitate cu legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului numită şi legea copilului”.

Tatăl continuă să povestească momentele grele prin care a trecut întreaga familie din cauza unui adevăr ascuns. După cinci zile de la întoarcerea lui Leonardo acasă, familia a contactat râie și a trebuit să ia toate măsurile pentru a se vindeca și nu a transmite mai departe. Tatăl vitreg al lui Leo, a trebuit să își ia inclusiv concediu medical pentru o perioadă de două săptămâni.

Leo, exclus din clubul sportiv Kaiac-Canoe Orşova

În urmă cu o săptămână, în data de 21 septembrie, părinții lui Leo au primit un telefon prin care au fost anunțați că fiul lor nu mai este primit la clubul sportiv de Kaiac-Canoe Orşova. Conform spuselor părinților lui Leonard, motivele enumerate la telefon de antrenorul Ghițoaică Alexandru şi Popan Constantin ar fi fost că nu au nevoie de părinţi agitatori şi instigatori în club pentru a le suspenda activitatea sportivă, copilul nu este bun la sport și copilul este prea mare ca vârstă pentru acest sport.

„Pentru că am fost luaţi prin surprindere şi am fost anunţaţi prea târziu, lucrul acesta ne-a cauzat şi ne cauzează în continuare probleme cu transferul şcolar. Noi am insistat telefonic că Leo să continue măcar şcoala acolo până la terminarea primului semestru, pentru că acest lucru ne-ar ajuta să-i găsim un liceu potrivit în Sibiu dar am fost refuzaţi fără motiv de către Lucian Banaduc”, spun părinții copilului.

Mai mulți copii din clubul sportiv de Kaiac-Canoe Orşova au avut scabie

Mai mulți copii participanţi la Campionatul Național de Viteză la Juniori II &Cadeți Bascov, care a a avut loc în perioada 05.08.2023 – 09.08.2023 şi la Concursul Național „Criteriul Speranțelor Olimpice” (Selecție pentru Lotul Național de Juniori II) Bascov, din data de 11 august, au avut scabie şi au luat contact cu zeci de copii de la alte cluburi participante din toată ţara, 14 grupuri la număr, spun părinții sportivului.

Părinții lui Leonardo spun că simplul motiv pentru care situaţia a fost ascunsă, a fost participarea clubului sportiv Orşova la aceste concursuri, pentru că altfel nu aveau sportivi, lucru care afecta clubul atât financiar, cât şi ca imagine. „De altfel, ştim că reprezentaţii clubului nu au dorit să atragă atenţia asupra celor întâmplate în bază sportivă chiar înainte de concursuri pentru că lucru acesta ar fi însemnat controale din partea instituţiilor abilitate. Considerăm că acesta este un caz foarte grav de neglijenţă, tăinuire şi rele tratamente aplicate minorului cât şi exploatare în folos financiar a unor copii bolnavi şi obosiţi”, mai spun părinții lui Leonardo.

Alexandru Tunsoiu și Ştefan Șaigău sunt alți doi dintre sportivii minori din cadrul clubului de Kaiac-Canoe Orşova care au contactat râie.

Părinții solicită Protecției Copilului și Direcției de Sănătate Publică să efectueze o anchetă amănunțită cu privire la această situație și să ia măsurile corespunzătoare.

A fost deschis dosar penal

Ca urmare a depunerii plângerii de către părinții copilului, răspunsul Parchetului de lângă Judecătoria Orșova nu a întârziat să apară. Astfel, se arată că a fost deschis dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, rele tratamente aplicate minorului și neglijență în serviciu.

Antrenor: „Este o dezinformare”

Antrenorii de la clubul din Orșova susțin că este fals faptul că Leonardo, dar și alți copii au avut râie cât timp au fost la club. „Este o dezinformare. Este o minciună. Unui băiat i-au apărut niște bube. Nu este nici o problemă, părinții sunt mai rebeli. Clubul nostru este cel mai bun din țară”, a spus profesorul Ilie Banaduc, Clubul Școlar Sportiv Kaiac – Canoe din Orșova.

„Am aflat acum o săptămână când a început scandalul. Copilul nu s-a plâns de nimic, nici mie nu mi-a spus nimic cât timp a fost la club. Nu a spus absolut nimic. Eu la competiția de la Bascov nu am fost, unde au stat pana pe 11 august, dar nu am auzit să fi venit să spună că nu se simte bine, că îl mănâncă pielea. A ajuns acasă și după o lună de zile a zis că a avut scabie și că noi nu am făcut nimic. Au venit cei de la DSP, i-a întrebat pe fiecare parte dacă au avut mâncărimi. Nu este adevărat că au fost 40 de elevi bolnavi. daca erau bubele pe ei le vedeai la antrenamente. Nu aveai cum să nu le vezi. Eu am aflat pe 20 septembrie” a spus profesorul Alexandru Ghițoaică.

Cât despre faptul că Leonardo a fost dat afară din club, profesorul spune că nu are legătură cu scandalul, care a apărut după discuția cu tatăl pe această temă. Motivul principal al acestei decizii fiind faptul că elevul nu face performanță. „Nu l-a dat nimeni afară din club, copilul a vrut să se mai lase de sport și în trecut, chiar i-a zis tatălui că e ultimul și că vrea să renunțe. E și mare ca vârstă și dacă nu faci performanță de ce să pierzi timpul”, spune profesorul.

