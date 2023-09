La finalul lunii iulie, un sibian a intrat în greva foamei, acuzând autoritățile că nu îl lasă să muncească. Omul a venit în fața aleșilor locali pentru a cere să fie lăsat să repare mașini pe domeniul public, fiindcă altfel nu își mai poate întreține familia. A primit răspuns argumentat din partea primarului Astrid Fodor.

Ioan Giurgiu a făcut greva foamei în Piața Mare din Sibiu la finalul lunii iulie. Pe atunci, el le cerea autorităților locale să îi dea dreptul să muncească, ca mecanic, pe domeniul public, în zona blocului în care locuiește. De-a lungul timpului, el a fost amendat de mai multe ori de Poliția Locală, după ce au fost înregistrate reclamații din partea vecinilor.

Reparații în spatele blocului. „Vreau să fiu lăsat în pace”

La finalul ședinței Consiliului Local de joi, sibianul a venit în fața consilierilor locali pentru a cere o soluție în cazul situației în care se află. „Eu mă lupt cu statul român, cu societatea asta, să îmi cresc familia și cei trei copii, cu un salariu de până în 2.500 de lei. Bat la toate ușile, de doi ani de zile. Alaltăieri (n.r.: marți) mi-a venit iar Poliția Locală. Sunt peste 40 de amenzi date fiindcă lucrez. Am două contracte de muncă să îmi pot întreține familia. Stau cu familia și cei trei copii într-o cameră de 24 metri pătrați. Nu am cerut vilă și piscină, am cerut doar să fiu lăsat în pace. Am ajuns la capătul puterilor. (…) Am procese verbale de la Mediu, de la toate instituțiile, că e curat, cum se lucrează, că nu am service acolo”, a spus sibianul.

Primarul Sibiului i-a răspuns omului, prezentând, totodată, un document care a cuprins reclamațiile, sesizările și intervențiile Poliției Locale. Prima sesizare pe numele sibianului a venit în anul 2021. Pe atunci, se reclama faptul că, domeniul public de lângă blocul de pe Aleea Șteaza nr. 5, este utilizat pentru repararea mașinilor de către un locatar al blocului, fiind gălăgie și mizerie. În plus, se reclama faptul că mai mulți locatari au amenajat spațiul din spatele blocului, au ridicat garduri de sârmă și au amplasat dulapuri.

„Acesta e locul amenajat ca atelier sau folosit de dumneavoastră. (…) Mie mi-ați invocat că aveți autorizație. Autorizația spunea că le reparați la domiciliul clientului. Ați renunțat la această formă, adică nu mai aveți PFA-ul care vă permitea să faceți reparații la domiciliul clientului. (…) Venind acolo pe teren, după reclamațiile care au venit la adresa dumneavoastră, s-au constatat și alte anomalii care se întâmplă în spatele blocului. Am discutat și au venit câțiva locatari care ne-au rugat să amenajăm acolo zonă verde. Asta am făcut, s-a amenajat și o alee, s-au montat stâlpi de iluminat, ceea ce ni s-a cerut. Urmează să fie demolat și balconul construit ilegal (…)”, a spus primarul Astrid Fodor.

„Poliția Locală a fost zilele trecute în cartier și a văzut că dumneavoastră lucrați la o mașină. Ați spus că este mașina dumneavoastră, s-a verificat și nu este așa, ci a unei terțe persoane. Deci dumneavoastră în continuare, lucrând la mașini, e tablă, provocați gălăgie. Asta este problema, gălăgia pe care o provocați acolo și cum țineți spațiul în întreținere. Așa ceva nu se poate!”, a adăugat Astrid Fodor.

Sibianul a solicitat locuință socială. Punctajul este prea mic

Sibianul ar fi cerut inclusiv o locuință socială, unde să se poată muta împreună cu soția și cei trei copii, el locuind în prezent cu tatăl său. Cererea lui a fost înregistrată în septembrie 2022. A obținut însă un punctaj mic (27 de puncte), aflându-se pe poziția 83 pe lista de priorități. Motivele depunctării au fost: toată familia este sănătoasă, iar adulții sunt apți de muncă, neavând dizabilități care să îi împiedice să muncească și să obțină venituri; nu au probleme sociale deosebite (evacuați, fără adăpost etc); nu au fost instituționalizați social (centre de plasament); vechimea mică a dosarului.

Președinta Comisiei Sociale a argumentat motivul pentru care sibianul Ioan Giurgiu nu poate primi, deocamdată, o locuință socială. „Adevărul este că am avea nevoie de încă o sută de locuințe sociale ca să rezolvăm toate problemele. Prioritate au la noi cazurile sociale, adică cei care au o problemă socială deosebită sau nu sunt capabili să muncească, fiind bolnavi psihic, au un copil cu handicap sau provin din orfelinat, deci nu au părinți la care să stea. Eu aș vrea să dau la toată lumea. Chiar am discutat cu doamna primar dacă nu putem conturi, să rezolvăm problema, fiindcă anul trecut am avut 130 de cereri din care am rezolvat 30. Celelalte 100 s-au transmis pe anul acesta. Nu le putem rezolva pe toate. Dumneavoastră aveți copii sănătoși, domnule Giurgiu. Dacă băiatul cel mare are 18 ani, puteți să vă înscrieți de pe acum pe o listă ANL și peste câțiva ani, o să primească o astfel de locuință”.

