Cunoscutul cântăreţ de muzică populară Traian Stoiţă, profesor de canto la Palatul Copiilor din Sibiu, va începe de luni, cursurile la Facultatea de Drept din Alba Iulia, unde va face naveta, pentru că “este un domeniu care îi place”. Absolvent de seminar Teologic, Traian Stoiţă a urmat cursurile Facultăţii de Muzică din Cluj, după care a făcut un master în Management la Bucureşti, iar acum va fi student la Drept.

“De ce vreau Facultatea de Drept? Pentru că este un domeniu în care nu am cunoştinţe. Şi de ce să nu am, că am doar 30 de ani. Este un domeniu care îmi place. Întotdeauna mi-a plăcut avocatura şi atunci m-am gândit să fac (Facultatea de Drept n.r.) pentru că, la un moment dat, cândva, undeva îmi va folosi facultatea aceata, în mod clar. (…) Plăcându-mi oratoria, aş putea fi un avocat bun la nevoie, ” a declarat vineri, pentru Ora de Sibiu, Traian Stoiţă.

Îndrăgit de elevii lui de la Palatul Copiilor, profesorul Traian Stoiţă anunţă că nu părăseşte Învăţământul.

“Nu sunt dispus să plec din Învăţământ, pentru că îmi place şi deja se văd rezultatele”, a spus Traian Stoiţă.

Traian Stoiţă va urma cursurile la zi şi intenţionează să ia bursă după primul an.

“Eu m-am înscris la cursuri la zi şi o să fac naveta, cum le-am spus şi lor, la facultate, că m-au întrebat dacă vreau să fac pe bune facultatea. La 30 de ani nu te mai înscrii degeaba la facultate. (…) Le-am spus că eu nu vreau să fiu student, ci un student bun pe care să îl ţină minte în facultate. Anul acesta o să iau note mari şi o să trec la cursuri fără taxă”, a promis Traian Stoiţă.

