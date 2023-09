FC Avrig și Voința Sibiu au remizat sâmbătă, scor 2-2, în derbyul etapei a cincea din Liga 4, iar de rezultat a profitat Păltiniș Rășinari, care a rămas singura echipă cu punctaj maxim.

Voința a condus cu 2-0 la pauză la Avrig, după reușitele lui Aldea pe final de repriză. După pauză, Avrigul a revenit pe tabelă și a reușit să egaleze. S-a terminat 2-2 și cele două echipe continuă lupta pentru șefia clasamentului.

Voința Sibiu a făcut primul pas greșit în Liga 4, iar antrenorul Cosmin Vâtcă cere echipei sale mai multă agresivitate. ”Am suferit din punct de vedere al agresivității, aici cred că s-a făcut diferența și am ajuns să fim egalați. Știm unde am greșit și sperăm să remediem cât mai repede. Cam toată echipa a făcut un meci mai timorat” a spus Cosmin Vâtcă.

Avrigul are și ea ambiții mari și vrea să lupte pentru titlul județean, așa cum anunță tehnicianul Ionuț Simion. ”Avem o echipă experimentată, cu jucători de calitate la nivel de Liga 4, dar trecem printr-o perioadă mai dificilă. Am fost mereu conduși, ceva ne lipsește si sper să ne revenim mult mai repede. La nivel de Liga 4 multe țin de concentrare, de atitudine, chestii simple care sunt suficiente la nivelul acesta. Suntem foarte dezamăgiți, am avut discuții în vestiar pe un ton mai intens, am fi meritat victoria. Pe un minut de lipsă de concentrare am primit două goluri rapid și a fost greu să revenim, Voința este bine organizată. După mine, campionatul acesta se va duce cu cele trei echipe, noi, Voința și Păltiniș” a declarat Ionuț Simion, antrenorul-jucător al Avrigului.

ACS Păltiniș Rășinari a învins cu un categoric 6-0 pe Voința Dumbrăveni și este lider, fiind singura echipă cu punctaj maxim din Liga 4. Păltiniș Rășinari arată și ea ca o echipă solidă, capabilă să lupte pentru titlul județean.

