Neînvinsă în ultimele șase etape, FC Hermannstadt înfruntă duminică, de la ora 18.00, pe Stadionul Municipal pe Rapid București, în cea de-a 11 etapă a Superligii.

Sibienii încep runda pe poziția a cincea și au un singur eșec pe propriul teren în acest sezon, contra Farului. Situată de 3, Rapidul încearcă să prindă viteză spre titlu și are nevoie de puncte la Sibiu. În sezonul trecut, giuleștenii au câștigat cu 2-0 la Sibiu, dar echipa de pe Cibin și-a luat revanșa după 1-0 la București.

Meciul de duminică contra Rapidului este unul aparte pentru trioul de la FC Hermannstadt, format din Măldărășanu, Coman și Perjă. După nouă trofee la Rapid, Măldărășanu poartă echipa feroviară în suflet și pe viitor ar putea ajunge pe banca formației unde a cunoscut gloria ca jucător. Acum, însă, Măldă are un singur țel, să câștige duminică cu FC Hermannstadt meciul cu Rapid, din etapa 11 a Superligii.

”Puteam fi mai sus, asta e frustrarea mea”

”Am mai fost adversarul Rapidului, am mai făcut rezultate bune, e normal să îmi doresc asta, chiar dacă sunt în sufletul meu. Am jucat 10 ani acolo, am câștigat nouă trofee, nu am cum să nu simt ceva pentru echipele unde am jucat. Sunt profesionist, îmi doresc să câștigăm, avem o echipă bună, avem un parcurs destul de bun, puteam fi mai sus, este poate frustrarea mea și a băieților. Rapidul și-a propus mai mult anul acesta, primele trei locuri, ei trec printr-o pasă bună, au un joc ofensiv de când a venit Bergodi, au făcut meci foarte bun acasă cu CFR, foarte bun la Botoșani, chiar dacă au schimbat mulți jucători, se vede că s-a creat o omogenitate. Rapid are tranziție foarte bună cu jucători de viteză, trebuie să avem grijă, am fost destul de bine în ultimele meciuri pe tranziția noastră negativă” a explicat Marius Măldărășanu. Acesta a jucat la Rapid în perioada 1998-2008 iar în cariera sa de fotbalist a mai trecut pe la Beşiktaş şi FC Braşov.

”O să iasă un meci frumos”

Măldă cunoaște bine presiunea pusă pe echipă de către fanii Rapidului. ”Așteptările sunt mari la Rapid, indiferent de obiectivul propus, suporterii vor mai mult și e normal, trebuie să îți dorești mereu mai mult ca antrenor și ca jucător. Pe Bergodi l-am avut antrenor, știm ce fotbal juca echipa lui și când antrena pe Sepsi, echipa lor arată bine, dar și noi arătam bine și avem un trend ascendent, cu rezultate pozitive, moralul este bun și o să iasă un meci frumos. ”

”Au dovedit că sunt profesioniști”

Tehnicianul își dorește ca echipa sa să termine neînvinsă seria dificilă din ultima perioadă. ”Ne dorim să câștigăm, cu mentalitatea asta trebuie să intrăm la fiecare meci și la final tragem linie să vedem ce meritam și dacă suntem mulțumiți. Este al cincilea joc al nostru în două săptămâni, mă bucur că am gestionat bine această perioadă, asta le-am zis și băieților înainte de antrenament, că depindem de ei și de profesionalismul lor. Au dovedit că sunt profesioniști și au știut să se refacă între antrenamente și meciuri. Mai sunt 2 meciuri, după meciul cu Craiova de vineri vom avea șase meciuri la 3,4 zile, înseamnă foarte mult, să fim realiști.”

Singura absență din lotul sibienilor este Dragoș Iancu, operant recent după fractura de tibie, iar Măldărășanu trebuie să opteze pentru alți underi.

Echipă probabilă FC Hermannstadt: Căbuz – Medina, Stoica, Găman, Butean – Balaure, Mino Sota, Alhassan, Jipa – Neguț, Paraschiv.

