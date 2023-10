Marius Măldărășanu, antrenorul celor de la FC Hermannstadt a acuzat arbitrajul la finalul meciului cu Rapid, scor 1-1, după ce golul oaspeților a plecat de la un fault nesancționat la Paraschiv.

Atacantul Sibiului, Daniel Paraschiv a acuzat la flash-interviuri faultul premergător golului giuleștenilor, iar antrenorul Marius Măldărășanu a acuzat și el lipsa de reacție de la VAR.

”Și eu am văzut fault clar, este un brânci și își creează un avantaj clar Iacob, după care cade și cu piciorul pe gheata lui, din punctul meu de vedere a fost fault la jumătatea terenului. Dacă stau să judec o fază asemănătoare, este o fază la Rrahmani, cu 10 minute înainte, în care s-a dat fault pentru Rapid. Mă deranjează că nu se merge la VAR să vadă, pentru că poate schimbi decizia. E important, chiar dacă îți schimbi decizia, rămâne o greșeală a ta ca arbitru, dar până la urmă nu dezavantajezi niște jucători care muncesc zilnic” a explicat Măldărășanu. Jucătorul Rapidului, Paul Iacob a sărit la cap cu Paraschiv, l-a împins și în cădere l-a călcat pe picior. Centralul Szabolcs Kovacs era excelent plasat, lângă fază și nu a fluierat nimic, faza a continuat și Ioniță a înscris, iar VAR nu a intervenit. Mai mult, la ultima fază a jocului, Oroian a fost făcut sandwich în careu de doi rapidiști, iar VAR nu a intervenit nici de această dată.

”S-a văzut la moral”

Tehnicianul lui FC Hermannstadt crede că golul primit a afectat moralul echipei sale. ”Ne așteptam să fie un meci dificil. Din păcate, am luat un gol rapid și s-a văzut la moral. Consider că am pus presiune, am dat ritmul jocului, îmi felicit băieții pentru că este al cincilea joc în trei săptămâni, am jucat din 3 în 3 zile și asta se vede. Am pus presiune și am terminat meciul în pressing. Cred că poate meritam mai mult victoria decât Rapidul, chiar dacă au avut o bară pe final, puteam marca și noi prin Jipa, dar au fost mult mai multe situații din partea noastră de a marca” a mai spus Măldărășanu.

Echipa sibiană are însă putere de luptă și nu renunță în niciun moment al jocului, chiar dacă este condusă. ”Anul trecut au fost foarte afectați pentru că nu ne reveneam, greșeam pase de 5, 10 metri după acea depunctare, asta m-a surprins, dar pe urmă și-au revenit. Acum suntem mai bine ca moral, dar acel gol ne-a pus plumb pe picioare, în primele 10-15 minute nu ne regăseam. Rapid s-a retras puțin, poate datorită jocului nostru, era normal să mergem peste ei, dar ne-am și expus pentru că ei au jucători de viteză și pot crea ceva în orice moment” a afirmat fostul rapidist.

