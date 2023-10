Toni Varuti este artistul stradal care a pus zâmbete pe fața sibienilor, turiștilor și mai ales, pe chipul copiilor. Dorința lui de a aduce un plus orașului turistic, Sibiu, prin momentul artistic a fost stopat de Primăria Sibiu care a decis ca mimul să își desfășoare activitate pe Bulevardul Mihai Viteazu, ci nu pe Pietonala Nicolae Bălcescu, așa cum solicitase artistul.

Cunoscut de mulți sub numele de „Charlot de Sibiu”, printr-o recentă hotărâre a Primăriei Sibiu i s-a impus artistului să nu mai facă spectacol în centrul orașului, pe Pietonala Nicolae Bălcescu – Piața Mare, ci în zona rezidențială, departe de centrul istoric frecventat de sibieni și, mai ales, de turiști. Această decizie a administrației locale nu doar că l-a descurajat pe artist ci l-a făcut să se simtă umilit prin motivele invocate de conducere.

„Eu fac artă stradală de 25 de ani. Am început să fac artă stradală din timpul studenției. Am terminat Facultatea de Psihologie din Sibiu, după care am făcut artă stradală în străinătate. Când m-am întors în țară, Sibiul a fost primul oraș în care am hotărât să fac asta. Atunci primăria dădea autorizație de ocupare a locului public pentru persoană fizică iar acum au schimbat modul acesta și consideră că fac adunare publică”, spune Toni Varuti.

Citește și: VIDEO FOTO – Charlie Chaplin împarte bomboane şi zâmbete în centrul Sibiului

„Vor să mă umilească”

Mimul obișnuia să bucure turiștii din Sibiu prin spectacolul său stradal încă din anii 2009, 2010. Artistul a călătorit în mai multe orașe din Europa unde a fost bine primit și, în unele cazuri chiar a devenit imaginea locului.

„Spre exemplu, într-un oraș medieval din Franța cu două milioane de turiști pe an m-au făcut imaginea locului. Nu apare clip de informare turistică în care să nu fiu și eu. În Sibiu atmosfera este excepțională, cu toate acestea există o discrepanță flagrantă între dorința publicului și oamenii care administrează. Ce m-a deranjat foarte tare la Sibiu este că eu le-am cerut Pietonala Nicolae Bălcescu și ei mi-au dat Mihai Viteazu. Vor să mă umilească. Mai mult, la unul dintre puncte spune că este interzisă strângerea de fonduri pe domeniul public, asta înseamnă că trebuie să o fac în mod gratuit. Din punct de vedere conceptual ne întoarcem în anii ’90 când arta stradală era considerată ca fiind cerșetorie. Atunci Primăria Sibiu a autorizat 15 ani un cerșetor? Unde au văzut domnii de la Primăria Sibiu, oameni care stau la coadă să facă poză cu un cerșetor?”, spune artistul.

Artistul spune că pentru el decizia Primăriei Sibiu a fost șocantă pentru că el are o relație foarte bună cu sibienii și își dorea să fie în centrul lor. „Pentru mine trauma nu este materială, pentru mine trauma este afectivă pentru că mă smulgi dintr-un loc în care eu mă simțeam foarte bine. Atitudinea aceasta de a fi asemănat cu un cerșetor am mai avut-o odată într-un București balcanic și la Alexandria. Cu administrația m-am înțeles foarte bine la Craiova și la fel de bine m-am înțeles și cu publicul. Niciodată nu am avut o astfel de problemă în Brașov, Timișoara și Oradea”, spune Varuti.

Artistul nu știe dacă va mai fi prezent la FITS

Participarea mimului la Festivalul Internațional de Teatru se află sub semnul întrebării pentru acesta. Din cauza schimbării care a avut loc în această toamnă, s-ar putea să nu mai poată fi prezent la FITS. „Anul trecut nu a fost o problemă, dar este posibil să fie o problemă anul viitor pentru că schimbarea eu am remarcat-o acum în toamnă. Este foarte posibil ca dacă și anul viitor se păstrează modul acesta prin care administrația vrea să facă din oameni niște triști, s-ar putea să nu mai particip la FITS”, spune artistul.

Buratino, „un teazaur de aur”

Mimul și Buratino sunt doi artiști stradali apreciați de turiști, însă cum anul acesta artistul Toni Varuti nu a primit autorizație să presteze servicii în centrul Sibiului, a rămas doar cunoscutul clovn. „Demersul meu pro artă stradală nu aș vrea să se transforme în ceva negativ. Pentru turiști, păstrați-l pe Buratino ca pe un tezaur de aur pentru că dacă și el pleacă de pe Bălcescu, nu va fi bine fără el. Nu-l mai atacați că o să vă fie dor de el” spune artistul.

De asemenea, o petiție a fost lansată online prin care se cere ca mimul să revină în centrul Sibiului. „Ne vrem mimul înapoi și îl vrem în Piața Mare” a strâns peste 700 de semnături.

Ai aflat că