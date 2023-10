Fundașul central al echipei FC Hermannstadt, Valerică Găman a fost inclus de specialiștii Ligii Profesioniste de Fotbal în echipa ideală a etapei 11 din Superliga.

Specialiștii Ligii Profesioniste de Fotbal au desemnat echipa ideală a etapei 11, iar Valerică Găman și-a făcut loc în ea, după ce a fost desemnat duminică cel mai bun jucător al meciului FC Hermannstadt – Rapid București, scor 1-1.

”Valerică Găman (FC Hermannstadt) – A înscris primul gol din acest sezon şi al 20-lea în 290 de meciuri jucate în principala competiţie internă” este descrierea făcută de specialiștii Ligii Profesioniste pe siteul oficial.

Găman a egalat pentru Sibiu în jocul cu Rapid, reușind să profite de o respingere greșită a portarului Moldovan, iar fundașul a fost pe fază și a trimis mingea în plasă. A fost primul său gol în campionat pentru FC Hermannstadt, după ce a mai marcat și în jocul de cupă de la Slobozia. Găman nu mai marcase în campionat de trei ani, ultima reușită datând din anul 2000, când a punctat pentru Astra Giurgiu într-un meci cu Iași.

Dedicație pentru părinți

Apărătorul lui FC Hermannstadt a dedicat la fianalul jocului golul părinților săi. ”La faza golului, mă așteptam să se întâmple ceva, ori să o respingă, ori sa vină mingea la mine, am fost inspirat și mă bucur că nu am pierdut. Țin să dedic acest gol părinților mei, nu am apucat să le dedic niciun gol, sunt în ultima etapă a carierei mele și vreau să le dedic acest gol, pentru că marchez cam rar. Nu știu ce îmi rezervă viitorul, dar așa simt acum” a declarat Valerică Găman la flash-interviurile de după meci.

