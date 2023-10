După remiza pe pe Stadionul Municipal cu Rapid, scor 1-1, președintele lui FC Hermannstadt, Dani Coman cere arbitrilor de la VAR să analizeze cu mai multă atenție fazele litigioase.

FC Hermannstadt a fost dezavantajată de arbitraj la partida din etapa 11 a Superligii, 1-1 pe noua arenă din Sibiu cu Rapid București.

În minutul 3, Rapid a deschis scorul, după o fază precedată de un fault clar la mijlocul terenului al lui Paul Iacob la Daniel Paraschiv. Nici centralul Szabolcs Kovacs, nici perechea din camera VAR, Cătălin Popa și Raul Ghiciulescu, nu au sancționat intervenția lui Paul Iacob. Apoi, în ultimul minut de prelungiri, Alex Oroian a fost făcut sandwich în careul advers de doi rapidiști, dar nu s-a dictat penalty și nici VAR-ul nu a intervenit.

Președintele lui FC Hermannstadt, Dani Coman este consecvent și nu atacă public arbitrajele. „Nu suntem supărați, suntem mulțumiți de jocul pe care l-a făcut echipa. Am întâlnit o echipă bună, care se luptă pentru primele locuri ale clasamentului. Am avut ocazii de a marca, am dominat jocul. Nu aș putea să spun că nu sunt mulțumit de arbitraj, chiar dacă am considerat după meci că am fost dezavantajați. Am luptat pentru VAR ani de zile. Cred că ar trebui ca cei de la VAR să analizeze mult mai atent și să discute cu arbitrul de centru. Dacă se analiza ultima fază la VAR, sunt ferm convins că era penalty”, a Dani Coman pentru Playsport.

Cu 15 puncte din 11 meciuri, FC Hermannstadt este pe locul 5 în clasamentul Superligii.

