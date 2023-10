Dani Coman, conducătorul clubului FC Hermannstadt crede că atacantul Daniel Paraschiv (24 de ani) merită să fie convocat de selecționerul Edi Iordănescu la echipa națională a României.

Fostul internațional Dani Coman crede că selecționerul Edi Iordănescu ar trebui să-l ia în calcul și pe Daniel Paraschiv, care a reușit 6 goluri în 12 meciuri jucate de acesta în Superliga și Cupa României.

”La modul cum a jucat Paraschiv în ultimele etape, la modul cum se pregătește, la potențialul pe care îl are sunt convins că va fi chemat. Merită din plin. Nu sunt subiectiv sub nicio formă și spun asta pentru că este jucătorul nostru, dar cred că merită convocat. Nu vreau să pun presiune pe nimeni pentru că nu este stilul meu, dar are perspective mari acest jucător”, a declarat Dani Coman pentru Playsport.

Daniel Paraschiv are deja o selecție la națională, în noiembrie anul trecut. Atunci, Paraschiv a intrat în amicalul României cu Moldova și a reușit să marcheze din penalty. De atunci, însă, atacantul Sibiului nu a mai fost convocat, deși iarna trecută a fost dorit de Dinamo Kiev.

