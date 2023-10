Mai multe persoane au primit mesaje pe grupurile de Whatsapp destinate părinților elevilor cu o avertizare referitoare la acadele cu droguri care se dau gratis în școlile din Sibiu. Mesajul trimis a stârnit isterie în rândul părinților.

O mămică a anunțat marți dimineață pe un grup de WhatsApp că la școlile din Sibiu și punctual, la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, copiii au primit acadele cu droguri. Mesajul a fost mai întâi scris pe grupul de părinți al acestei școli după care a fost redistribuit, astfel realizându-se o întreagă isterie în școlile din oraș.

Update

Ca urmare a propagării în această dimineață pe rețele de socializare și pe grupurile de cadre didactice și părinți a unui mesaj anonim prin care se anunța faptul că elevilor din diferite unități de învățământ din municipiul Sibiu le sunt oferite acadele care ar conține substanțe psihoactive, Compartimentul Relații Publice din cadrul I.P.J. Sibiu este abilitat să comunice următoarele:

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, Biroului de Siguranță Școlară și cei din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sibiu au declanșat de îndată verificări în cadrul unităților de învățământ, dar și în zonele adiacente, fără a identifica produse alimentare susceptibile a conține droguri. Mai mult decât atât, s-a constatat că tipul de acadele prezentat în imaginea care însoțește mesajul propagat printre părinți și cadre didactice ar fi comercializat de magazine alimentare aflate în imediata apropiere a unor școli, fără a exista suspiciuni cu privire la conținut.

Totodată, au fost efectuate verificări în colaborare cu reprezentanții unităților medicale de pe raza municipiului Sibiu, concluzia fiind că, în ultimele săptămâni unitățile de primire urgențe nu au înregistrat pacienți minori care să prezinte simptome de intoxicație cu substanțe psihoactive în urma consumului de produse alimentare, gen jeleuri, acadele sau alte dulciuri.

Menționăm faptul că, în ultimele săptămâni, în unitățile de învățământ de pe raza municipiului Sibiu nu au fost identificate recipiente cu substanță sau alte produse asociate consumului de droguri.

La nivelul I.P.J. Sibiu și al Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sibiu nu au fost înregistrate plângeri sau sesizări privind astfel de circumstanțe.

Și, pentru că primul pas în prevenirea implicării minorilor în situații de risc la adresa siguranței lor se realizează în familie și la școală, vă recomandăm, stimați părinți, să acordați o atenție deosebită anturajului copilului, modului în care alege să-și petreacă timpul liber, observând atent schimbările de comportament în funcție de contextul în care se regăsește copilul.

Reamintiți-i copilului sfatul de a nu accepta diverse atenții, îndeosebi din partea persoanelor necunoscute și să nu urce în mașini în care se află persoane necunoscute, chiar dacă, printre pasageri sau poate chiar conducătorul auto, sunt persoane pe care le cunoaște.

Cadrelor didactice le reamintim necesitatea supravegherii atente a elevilor și în afara spațiului clasei, în curtea școlii, în interacțiunea cu elevii altor clase sau cu persoane necunoscute care i-ar putea aborda din afara unității de învățământ.

Polițiștii sibieni, împreună cu cei de combatere a criminalității organizate, vor continua activitățile specifice de verificare, dar și de prevenire a victimizării minorilor prin fapte conexe consumului de droguri și nu numai.

Știre inițială

„Bună ziua, am trimis această postare redistribuită pe unele grupuri de părinți din școală. Inițial am vrut să trimit doar pe grupul părinților dar am zis că ar trebui să știe și doamna profesoară. Aceste bomboane se dau gratuit la școală, inclusiv un copil de clasa a treia a primit. Aceste bomboane sunt cu droguri în ele. Vă rog să informați copiii să nu primească nimic de la nimeni”, este mesajul mămicii care s-a răspândit marți dimineața pe majoritatea grupurilor de WhatsApp destinate părinților.

Directorul Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” susține că nu se confirmă prezența acestor acadele în școală și nu a fost semnalat niciun caz. „Din punctul meu de vedere este un pseudoproblemă pentru că mă gândesc că orice părinte responsabil, dacă copilul lui ar fi plecat acasă cu ceva sau ar fi consumat, ne-ar fi anunțat. Nu a fost semnalat niciun comportament „altfel” sau o stare de rău. Este o panicardie care am înțeles că nu a rămas doar la nivelul școlii noastre, ar mai fi și alte școli implicate. A ajuns să nu se mai vândă acadele. S-a creat o situație la nivel de municipiu. Părinții sunt panicați dar să vină cu încredere spre noi să găsim soluții. Este foarte clar că la noi în școală sau în curtea școlii nu a fost semnalat un astfel de consum. Nu am ce să confirm pe baza unei poze care se transmite ca un virus pentru că nu există nici o dovadă că a fost din curtea școlii, este pe un fond care nu denotă o curte de școală sau înmânarea ei cuiva”, transmite directorul Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga”, Renet-Liliana Marin.

Polițiștii sibieni se află la școlile vizate din Sibiu pentru a ancheta problema. Potrivit surselor Ora de Sibiu, până în prezent cazul acadelelor cu droguri nu a fost confirmat.

