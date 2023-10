”În această după-amiază, la finalul meciului de handbal dintre echipele CS Măgura Cisnădie și SCM Râmnicu Vâlcea, care a avut loc în Sala Polivalentă Măgura Cisnădie, suporterii echipei câștigătoare, manifestându-și euforic bucuria câștigului, au început să tragă de plasa de siguranță care desparte terenul de joc de tribune, în încercarea de a intra pe teren. La acel moment, doi reprezentanți ai Poliției Locale Sibiu care se aflau în zona plasei de protecție, au cerut sprijinul jandarmilor, întrucât situația escaladase. Jandarmii s-au deplasat în zona respectiva și le-au pus in vedere suporterilor că există riscul ca plasa să se rupă si astfel viața lor si a celorlarți participanți să fie pusă in pericol. Suporterii deveniseră foarte agresivi, adresând injurii și amenințări forțelor de ordine. Din grupul de aproximativ 30 de suporteri violenți, jandarmii au reușit să îl extragă pe liderul galeriei, moment în care ceilalți au devenit agresivi, împingând forțele de ordine, jandarmii fiind nevoiți să folosească spray-ul de mână iritant lacrimogen pe care îl aveau în dotare. În urma acestei acțiuni, o minoră a avut nevoie de îngrijiri medicale. Aceasta era însoțită de tatăl său, suporter care făcea parte din acest grup de suporteri. Minora a fost scoasă în afara sălii, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale. Menționăm faptul că forțele de ordine au evacuat în mod controlat și celelalte persoane din sală, iar suporterii violenți au fost conduși in afara arenei sportive pentru a fi identificați. În perioada imediat următoare, vor fi analizate toate imaginile si înregistrările pe care le avem la dispoziție, pentru stabilirea identității persoanelor care au comis fapte antisociale, in vederea aplicării măsurilor ce se impun. Precizăm faptul că inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu a dispus măsuri de verificare a modului de acțiune al jandarmilor, urmând ca, în funcție de rezultatele verificărilor, să fie dispuse măsuri conform prevederilor legale” a fost comunicatul dat publicității de Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu.